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आज का मौसम: उत्तराखंड के पांच जिलों में रेड अलर्ट, नैनीताल में रात से लगातार बारिश... आदि कैलास यात्रा रोकी

By Digital Desk Edited By: Nirmala Bohra
Published: Sat, 26 Sep 2026 07:35 AM (IST)

उत्तराखंड में मौसम ने करवट बदली है, जहां पांच जिलों के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है।

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जागरण संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड में मौसम ने फिर करवट बदल ली है। मौसम विभाग के अनुसार, शनिवार को बागेश्वर, नैनीताल, पिथौरागढ़, चंपावत और ऊधमसिंह नगर में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा के आसार हैं। इन जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है।

वहीं, देहरादून, पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग और अल्मोड़ा में कुछ स्थानों पर भी वर्षा की आशंका को देखते हुए आरेंज अलर्ट जारी किया गया है।

हल्द्वानी और नैनीताल और पिथौरागढ़ में रात से ही तेज बारिश जारी है। टनकपुर -पिथौरागढ़ हाईवे घाट बैंड पर शुक्रवार सांय से बंद है, पिथौरागढ़ में जिला मुख्यालय का अन्य जिलों से सम्पर्क कटा हुआ है। घाट बैंड पर लगातार पत्थर गिर रहे हैं। आदि कैलास यात्रा भी मौसम को लेकर आज रोकी गई है।