पिथौरागढ़ में 3 दिन बाद खुला कैलास मानसरोवर यात्रा मार्ग, चीन सीमा का संपर्क भी बहाल

जागरण टीम, पिथौरागढ़। सीमांत में धूप खिली परंतु आफत बनी हुई है। कैलास मानसरोवर यात्रा मार्ग तीन दिन बाद खुल गया है। मार्ग खुलने के बाद आदि कैलास यात्री गुंजी को रवाना हो चुके हैं। टनकपुर -पिथौरागढ़ हाईवे घाट बैंड के पास सुबह मलबा आने से कुछ देर यातायात बंद रहा।

वहीं तवाघाट-लिपुलेख ,तवाघाट -दारमा मार्ग खुल चुके चुके हैं चीन सीमा का सम्पर्क बहाल हो गया है । मुनस्यारी में मिलम मार्ग अभी भी बंद । जिसे भर में एक सीमा मार्ग सहित 11 मोटर मार्ग बंद हैं। आदि कैलास ज्योलींगकांग और नाबीढांग स्थित ओम पर्वत इलाके में भारी बर्फबारी का हुई । ज्योलिंगकाेंग में 5 फीट के आसपास बर्फ गिरी। पशुओं के साथ ज्योिलिंगकोंग पहुंचे ग्रामीणों ने वीडियो भेज कर बताया कि उनके जानवर फसे हैं और वह कुटी की तरफ आ रहे हैं।