धारचूला के युवक की बरेली में संदिग्ध मौत, दो के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज

बरेली में धारचूला के एक युवक की संदिग्ध मौत के बाद पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। घटना के बाद धारचूला में आक्रोश है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है क्योंकि मृतक के शरीर पर चोट के निशान थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

जागरण संवाददाता, धारचूला। धारचूला निवासी एक युवक की बरेली में संदिग्ध मौत पर दो लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। इस घटना को लेकर धारचूला में आक्रोश व्याप्त है। आरोपितों की गिरफतारी की मांग को लेकर जुलुस प्रदर्शन, कैंडल मार्च निकाले गए ।

घटना 14-15 सितंबर की है। धारचूला में मोबाडल का कारोबार करने वाले सरताज खान बब्लू पुत्र अंसार खान 14 सितंबर को निजी कार्य के लिए बरेली गए। साथ में धारचूला निवासी सुशील कुमार पुत्र गोपाल राम को अपने साथ चालक के रूप में ले गए। सरताज खान दूसरे दिन 15 सितंबर को धारचूला लौटा। सुशील साथ में नही था।

उसी दिन बरेली पुलिस ने धारचूला पुलिस को सूचना दी कि सुशील कुमार का शव मिला है। पुलिस ने इसकी सूचना मृतक के स्वजनों को दी। सूचना मिलते ही स्वजन बरेली गए परंतु उनके पहुंचने से पूर्व सुशील का पोस्टमार्टम कर दिया गया था।

बरेली पहुंचे स्वजनाें ने जब सुशील का शव देखा तो उसके शरीर पर चोट होने की बात कहते हुए हत्या की आशंका जताई । इस घटना के बाद धारचूला में आक्रोश व्याप्त हो गया। जुलूस , प्रदर्शन किए गए। रविवार की देर सायं लोनिवि विश्राम गृह में शिल्पकार संगठन के अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा की अध्यक्षता में विभिन्न संगठनों की बैठक हुई।

बैठक में सुशील की मौत के कारणो की जांच कर दोषियों पर कार्यवाही की मांग को लेकर आंदोलन की रणनीति तय की गई। बैठक के बाद नगर में कैंडल मार्च निकाला गया। कैंडल मार्च में दायित्वधारी अशोक नबियाल, व्यापार मंडल अध्यक्ष बीएस थापा, अनवाल समुदाय अध्यक्ष गुमान बिष्ट, विधायक प्रतिनिधि नृप र्गब्याल, भाजपा नेता हरीश धामी ,शंकर सीपाल , दारमा विकास समिति के शंकर चलाल, गौरव सेनानी संगठन के अध्यक्ष कै. भूपाल सिंह रावल्र, कैलाश घुनियाल, संजू दताल, नरेंद्र रुगाल, लक्ष्मण नगपुरिया, अरविंद सेलवान, प्रकाश गुंज्याल, लक्ष्मण कौशल आदि शामिल रहे।