चीन सीमा से थल सेनाध्यक्ष की पाकिस्तान को चेतावनी, बोले- 'ऑपरेशन सिंदूर जारी है'

जागरएा संवाददाता, पिथौरागढ़। थल सेनाध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है, वह जारी है। भारतीय सेना इसके लिए तैयार है। हमारे जवानों को नई तकनीक का मर्मज्ञ बनना होगा। तकनीक के सहारे नए तौर तरीके सीखने होंगे।



थल सेनाध्यक्ष शनिवार को 12 कुमाऊं भड़कटिया खेल मैदान में सैनिकों और पूर्व सैनिकों को संबाेधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रत्येक सैनिक को प्रोफेशनल सैनिक बनना होगा।किसी भी ऑपरेशन में तत्काल और प्रभावी ढंग से अंजाम देने के लिए तैयार रहना होगा।किसी भी कार्य को जल्दी से जल्दी करने का कौशल विकसित करना होगा। सेनाध्यक्ष ने कहा कि हर सैनिक को तकनीकी रूप से इतना सक्षम होना होगा कि वह अपनी लोकेशन दे सके।

इसके लिए सेना सैनिकों को जिम, गेम ,एडवेंचर करा रही है।उन्होंने कहा कि सैनिकों को मानवीय सहायता के लिए भी तैयार रहना होगा। अपने संबोधन में सेनाध्यक्ष ने सैनिकों का हौसला आफजाई करते हुए कहा कि सैनिक अपने लोक व्यवहार में बदलाव में समर्थ हे जो अपने उल्लेखनीय कार्यों से अपनी विशिष्ट पहचान कर अन्य लोगों को भी प्रोत्साहित कर सकते हैं।



श्री द्विवेदी ने सोशल मीडिया पर बोलते हुए कहा कि यह जरुरी भी है परंतु इसके खतरे भी हैँ। इसका उपयोग सोझ समझ कर ही करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सेना सबसे बड़ी विशेषता एकता है। उन्होंने कहा के पूर्व सैनिकों की महत्ता को समझना होगा । उनके प्रति बड़ा दिल दिखाना होगा।