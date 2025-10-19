Language
    चीन सीमा से थल सेनाध्यक्ष की पाकिस्तान को चेतावनी, बोले- 'ऑपरेशन सिंदूर जारी है'

    By Omprakash Awasthi Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 01:30 PM (IST)

    थल सेनाध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है और सेना इसके लिए तैयार है। सैनिकों को नई तकनीक सीखनी होगी और पेशेवर बनना होगा। सेनाध्यक्ष ने सैनिकों को तकनीकी रूप से सक्षम होने और मानवीय सहायता के लिए तैयार रहने को कहा। उन्होंने सोशल मीडिया के इस्तेमाल में सावधानी बरतने की सलाह दी और एकता पर जोर दिया। उन्होंने आपदा में सेना के कार्यों की सराहना की।

    थल सेनाध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है. Jagran

    जागरएा संवाददाता, पिथौरागढ़। थल सेनाध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है, वह जारी है। भारतीय सेना इसके लिए तैयार है। हमारे जवानों को नई तकनीक का मर्मज्ञ बनना होगा। तकनीक के सहारे नए तौर तरीके सीखने होंगे।

    थल सेनाध्यक्ष शनिवार को 12 कुमाऊं भड़कटिया खेल मैदान में सैनिकों और पूर्व सैनिकों को संबाेधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रत्येक सैनिक को प्रोफेशनल सैनिक बनना होगा।किसी भी ऑपरेशन में तत्काल और प्रभावी ढंग से अंजाम देने के लिए तैयार रहना होगा।किसी भी कार्य को जल्दी से जल्दी करने का कौशल विकसित करना होगा। सेनाध्यक्ष ने कहा कि हर सैनिक को तकनीकी रूप से इतना सक्षम होना होगा कि वह अपनी लोकेशन दे सके।

    इसके लिए सेना सैनिकों को जिम, गेम ,एडवेंचर करा रही है।उन्होंने कहा कि सैनिकों को मानवीय सहायता के लिए भी तैयार रहना होगा। अपने संबोधन में सेनाध्यक्ष ने सैनिकों का हौसला आफजाई करते हुए कहा कि सैनिक अपने लोक व्यवहार में बदलाव में समर्थ हे जो अपने उल्लेखनीय कार्यों से अपनी विशिष्ट पहचान कर अन्य लोगों को भी प्रोत्साहित कर सकते हैं।

    श्री द्विवेदी ने सोशल मीडिया पर बोलते हुए कहा कि यह जरुरी भी है परंतु इसके खतरे भी हैँ। इसका उपयोग सोझ समझ कर ही करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सेना सबसे बड़ी विशेषता एकता है। उन्होंने कहा के पूर्व सैनिकों की महत्ता को समझना होगा । उनके प्रति बड़ा दिल दिखाना होगा।

    सेना, पूर्व सैनिक , वीरांगनाओं व उनके आश्रितों की संख्या सवा करोड़ है। यह परिवार देश निर्माण में एकता दिखाएं। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि क्षेत्र के सौ किमी दायरे में कहीं पर भी आपदा आने पर बिना सेना मुख्यालय की अनुमति के भी सेना बचाव एवं राहत कार्य में जुटे। इसके लिए उन्होंने बीते दिनों की आपदा के दौरान किए गए कार्यों के उदाहरण दिए।थराली का जिक्र करते हुए कहा कि सेना कार्य सराहनीय रहा है।