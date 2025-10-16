'विपिन इज नो मोर'... इजराइल सेना का घर पर आया फोन, हमास ने मार डाला

-

फोटो :



संवाद सूत्र, जागरण झूलाघाट। भारत की सीमा से लगे नेपाल के बैतड़ी जिले के दोगडाकेदार गांवपालिका रीम पुख्योली निवासी युवक इजरायल में पढ़ाई करने के दौरान हमास ने बंधक बना दिया था। इधर बंधकों की रिहाई के बाद स्वजनों को युवक के वापस लौटने की आस जगी थी, परंतु नेपाल राजदूतावास से सूचना मिली कि 'विपिन इज नो मोर'।

नेपाली युवक विपिन विगत दो वर्षों से इजराइल में कृषि की पढ़ाई कर रहा था। इजरायल और हमास के युद्ध में वह हमास द्वारा बनाए बंधकों में वह भी शामिल था। इस संबंध में उसके स्वजन लगातार प्रयास कर रहे थे । इजरायल के प्रधानमंत्री कार्यालय से दो अधिकारियों इजरायल स्थित नेपाल के नेपाल के राजदूत धन प्रसाद पंडित को सूचना दी गई कि 'विपिन इस नो मोर'। राजदूतावास से विपिन का हमास से मुक्त कराने के सिलसिले में नेपाल सरकार द्वारा अमेरिका भेजी गई विपिन की बहन पुष्पा जोशी, मां पदमा जोशी, महेंद्रनगर निवासी विपिन के चचेरे भाई किशोर जोशी को वीडिया कांफ्रेसिंग के माध्यम से यह सूचना दी गई।