HC ने सरकार को जांच रिपोर्ट पेश करने को दिया समय, मतदान से पहले सदस्यों के कथित अपहरण का मामला

जागरण संवाददाता, नैनीताल: हाई कोर्ट ने नैनीताल जिला पंचायत का अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद के चुनाव के दौरान 14 अगस्त को पांच जिला सदस्यों के कथित अपहरण मामले में स्वतः संज्ञान लेती जनहित याचिका पर सुनवाई की। पूर्व के आदेश पर सरकार की तरफ से मामले की कोई प्रगति रिपोर्ट पेश नहीं की गई।

सरकार ने रिपोर्ट पेश करने के लिए एक दिन का समय मांगा गया। जिसपर कोर्ट ने सरकार को एक दिन का समय देते हुए अगली सुनवाई के लिए शुक्रवार 31 अक्टूबर की तिथि नियत की है।

बुधवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से कहा गया कि मामले में जांच रिपोर्ट जो मिली है, वह आधी अधूरी है, इसलिए पूरी रिपोर्ट पेश करने के लिए एक दिन का समय दिया जाय। इससे संतुष्ट होकर कोर्ट ने सरकार से एक दिन के भीतर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। पूर्व में कोर्ट ने इस मामले पर प्रगति रिपोर्ट तलब की थी।