जागरण संवाददाता, पिथौरागढ़। उच्च हिमालयी क्षेत्र मुनस्यारी में शीतकालीन पर्यटन व साहसिक खेलों के अहम आकर्षण स्नो स्कीइंग के शौकीनों को इस सत्र में भी बर्फबारी के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। नवंबर का महीना समाप्त होने के कगार पर है, लेकिन क्षेत्र में अभी तक शीतकालीन बारिश नहीं हो सकी है।

मौसम के बदले मिजाज के चलते दिन के तापमान में अपेक्षाकृत अधिकता दर्ज की जा रही है, जबकि रात के समय गिरने वाले पाले का असर भी सामान्य से कम बना हुआ है। मौसम की इन परिस्थितियों के कारण निकट भविष्य में शीघ्र हिमपात होने की संभावनाएं कमजोर पड़ती दिख रही हैं। स्थानीय जानकारों व पर्यटन गतिविधियों से जुड़े लोगों के अनुसार यदि नवंबर और दिसंबर के महीनों में पर्याप्त बर्फबारी नहीं होती है, तो मुनस्यारी में स्नो स्कीइंग का संचालन प्रभावित हो सकता है। वहीं, पंचाचूली से लेकर अन्य चोटियों की तलहटी काली पड़ने लगी हैं।

वर्ष 2025 में नहीं सकी थी स्नो स्कीइंग गौरतलब है कि बीते वर्षों से ही मौसम की ऐसी ही स्थिति बनी थी, जिसके चलते शुरुआती सर्दियों में पर्यटकों व खिलाड़ियों को निराश होना पड़ा था। तब फरवरी में हुए हिमपात के बाद ही स्नो स्कीइंग के शौकीन अपने रोमांचक खेल का आनंद ले पाए थे। देर से बर्फबारी के चलते स्कीइंग लंबी नहीं चल सकी थी।

वर्ष 1991-92 तक केएमवीएन के साहसिक पर्यटन के तहत मुनस्यारी तक स्नो स्कीइंग कराई जाती थी।तत्कालीन साहसिक खेल प्रबंधक दिनेश गुरुरानी बताते है कि तब पातलथौड़ से मुनस्यारी के बीच ही स्कीइंग होती थी। बलाती, बिटलीधार, खलिया तक जाने की कोई आवश्यकता नहीं रहती थी।