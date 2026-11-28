जागरण संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड में फिलहाल मौसम शुष्क बना हुआ है और सामान्य से अधिक तापमान के कारण दिन में गर्माहट महसूस की जा रही है। हालांकि, पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से दो दिसंबर की रात से मौसम में बदलाव आने की संभावना है।

मौसम विभाग के अनुसार तीन दिसंबर को प्रदेश के चार पर्वतीय जिलों में कहीं-कहीं हल्की वर्षा और बर्फबारी हो सकती है। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ जनपदों में तीन दिसंबर को कहीं-कहीं बहुत हल्की से हल्की वर्षा होने की संभावना है।

इन जिलों में 3200 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्का हिमपात भी हो सकता है। वहीं, प्रदेश के शेष जनपदों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ दो दिसंबर की रात से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है।