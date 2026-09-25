Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

उत्तराखंड मौसमः कई जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी, छह जिलों में स्कूल बंद

By omprakash awasthi Edited By: Rahul Chauhan
Published: Fri, 25 Sep 2026 07:53 PM (IST)

उत्तराखंड के पिथौरागढ़, नैनीताल समेत पांच जिलों में 26 और 27 सितंबर को भारी से बहुत भारी बारिश का रेड ...और पढ़ें

News Article Hero Image
timer icon

समय कम है?

जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में

संक्षेप में पढ़ें

जागरण संवाददाता, पिथौरागढ़। भारत मौसम विज्ञान विभाग, देहरादून द्वारा 24 सितंबर 2026 को जारी मौसम पूर्वानुमान के अनुसार 26 एवं 27 सितंबर को उत्तराखंड के पिथौरागढ़, नैनीताल, ऊधम सिंह नगर, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और चंपावत जिलों में भारी से बहुत भारी वर्षा, कहीं-कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने तथा वर्षा के तीव्र से अति तीव्र दौर की संभावना व्यक्त की गई है।

मौसम विभाग द्वारा इस अवधि के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए चंपावत, बागेश्वर, नैनीताल, ऊधम सिंह नगर और पिथौरागढ़ जनपद में 26 सितंबर को 12वीं तक के सभी विद्यालयों व आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित कर दिया गया है।

मौसम विभाग की चेतावनी के दृष्टिगत अपर जिलाधिकारी पिथौरागढ़ योगेंद्र सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक तैयारियों एवं सावधानियों की समीक्षा की। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को पूरी तत्परता एवं सतर्कता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए।

अपर जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि पर्वतीय क्षेत्रों में प्रतिकूल मौसम के दौरान ट्रेकिंग पर जाने वाले ट्रेकर्स को ट्रेकिंग की अनुमति न दी जाए। साथ ही, भारी वर्षा एवं असामान्य मौसम की चेतावनी के दौरान उच्च हिमालयी क्षेत्रों में पर्यटकों के आवागमन पर भी आवश्यक नियंत्रण रखा जाए।

उन्होंने कहा कि किसी भी आपदा अथवा दुर्घटना की स्थिति में तत्काल स्थलीय कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए सूचनाओं का त्वरित आदान-प्रदान किया जाए। आपदा प्रबंधन आईआरएस प्रणाली के सभी नामित अधिकारी एवं विभागीय नोडल अधिकारी हाई अलर्ट पर रहें। सभी चौकी एवं थाने आपदा संबंधी उपकरणों एवं वायरलेस सेट सहित अलर्ट मोड पर रहेंगे।

अपर जिलाधिकारी ने संबंधित सड़क निर्माण एवं अनुरक्षण एजेंसियों एनएच, लोनिवि, पीएमजीएसवाई, एडीबी, बीआरओ, डब्ल्यूबी, सीपीडब्ल्यूडी आदि को निर्देश दिए कि किसी भी मोटर मार्ग के बाधित होने की स्थिति में उसे तत्काल खोलने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

साथ ही राजस्व उपनिरीक्षक, ग्राम विकास अधिकारी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में उपस्थित रहकर स्थिति पर नजर बनाए रखें। उन्होंने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देश दिए कि अलर्ट अवधि में उनके मोबाइल फोन स्विच ऑफ न रहें।

अधिकारियों को अपने वाहनों में बरसाती, छाता, टॉर्च, हेलमेट एवं आवश्यक उपकरण व सामग्री रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। बैठक में यह भी निर्देश दिए गए कि यदि कहीं लोग फंसते हैं तो उनके लिए तत्काल खाद्य सामग्री एवं चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

विद्यार्थियों की सुरक्षा के दृष्टिगत विद्यालयों में भी आवश्यक सावधानी बरती जाए। नगर एवं कस्बाई क्षेत्रों में नालियों तथा कलवर्टों में मौजूद अवरोधों को तत्काल हटाने के निर्देश दिए गए हैं।

यह भी पढ़ें- Uttarakhand Fire News: पिथौरागढ़ होटल में लगी भीषण आग, 40 लाख का नुकसान और एक घायल

अपर जिलाधिकारी ने आमजन से भी मौसम विभाग की चेतावनियों को गंभीरता से लेते हुए अनावश्यक यात्रा एवं जोखिमपूर्ण क्षेत्रों में जाने से बचने की अपील की है।

यह भी पढ़ें- पिथौरागढ़ में कार खाई में गिरी, स्वर्ण कारोबारी हरीश लाल वर्मा की दुखद मौत