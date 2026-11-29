जागरण संवाददाता, पटना। प्रदेश में पछुआ के कारण सुबह-शाम ठंड में थोड़ी वृद्धि हो रही है। सुबह में हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा छाए रहने के साथ दिन में धूप निकलने से मौसम सामान्य बना हुआ है।

मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार दो दिसंबर से मौसम में बदलाव के आसार है। दो दिसंबर को हिमालयी क्षेत्रों में पश्चिमी विक्षेाभ के कारण प्रदेश के कई जिलों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट आने के साथ ठंड का एहसास बढ़ेगा।

फिलहाल राज्य के कई हिस्सों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से ऊपर बना हुआ है। शनिवार को भभुआ में राज्य का सर्वाधिक अधिकतम तापमान 31.8 डिग्री सेल्सियस एवं पटना का तापमान 26.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। 10.1 डिग्री सेल्सियस के साथ अरवल राज्य में सबसे ठंडा रहा। गया और पूर्णिया में सुबह के समय दृश्यता घटकर आठ सौ मीटर दर्ज की गई। शनिवार को पटना सहित कैमूर, छपरा, जहानाबाद, नालंदा, वाल्मीकि नगर, मधेपुरा एवं किशनगंज के तापमान में गिरावट दर्ज की गई।