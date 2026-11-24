जागरण संवाददाता, पिथौरागढ़। मुनस्यारी धापा-मिलम मोटर मार्ग पर मंगलवार दर्दनाक हादसा हो गया। सड़क निर्माण के दौरान चट्टान से अचानक बोल्डर गिरने से बाइक सवार दो मजदूर इसकी चपेट में आ गए। जानकारी के अनुसार, दोनों युवक सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) में मजदूरी करते थे।

मंगलवार दोनों बाइक से काम पर जा रहे थे। इसी दौरान सियूनी नामक स्थान पर पहाड़ी से भारी बोल्डर गिर गया, जिसकी चपेट में आने से भुवन कुमार 26 वर्ष पुत्र नरी राम निवासी ग्राम साईंपोलो की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। दूसरा सवार प्रदीप कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए।

घायल प्रदीप को एंबुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुनस्यारी लाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर हालत को देखते हुए हेलीकॉप्टर से पिथौरागढ़ रेफर किया गया। दोनों युवक गरीब परिवार से बताए जा रहे हैं। हादसे की सूचना से क्षेत्र में शोक की लहर है।