पिथौरागढ़ में मुनस्यारी मार्ग पर दर्दनाक हादसा, चट्टान से बोल्डर गिरने से एक मजदूर की मौत दूसरा घायल
मुनस्यारी धापा-मिलम मोटर मार्ग पर चट्टान से बोल्डर गिरने से बाइक सवार दो मजदूर चपेट में आ गए।
समय कम है?
जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
जागरण संवाददाता, पिथौरागढ़। मुनस्यारी धापा-मिलम मोटर मार्ग पर मंगलवार दर्दनाक हादसा हो गया। सड़क निर्माण के दौरान चट्टान से अचानक बोल्डर गिरने से बाइक सवार दो मजदूर इसकी चपेट में आ गए। जानकारी के अनुसार, दोनों युवक सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) में मजदूरी करते थे।
मंगलवार दोनों बाइक से काम पर जा रहे थे। इसी दौरान सियूनी नामक स्थान पर पहाड़ी से भारी बोल्डर गिर गया, जिसकी चपेट में आने से भुवन कुमार 26 वर्ष पुत्र नरी राम निवासी ग्राम साईंपोलो की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। दूसरा सवार प्रदीप कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए।
घायल प्रदीप को एंबुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुनस्यारी लाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर हालत को देखते हुए हेलीकॉप्टर से पिथौरागढ़ रेफर किया गया। दोनों युवक गरीब परिवार से बताए जा रहे हैं। हादसे की सूचना से क्षेत्र में शोक की लहर है।
क्षेत्रीय विधायक हरीश धामी ने मुनस्यारी में सीटी स्कैन की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग उठाई है। उनका कहना है कि सीमांत क्षेत्र में गंभीर घायलों को जांच और उपचार के लिए बाहर भेजना पड़ता है। ऐसे में मुनस्यारी में सीटी स्कैन की सुविधा होना बेहद जरूरी है।
देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए Hindi News देखें। Live Cricket Score ,IPO Listings, Shiv Chalisa, राशिफल और दुर्गा चालीसा पर अन्य जानकारी पाएं।