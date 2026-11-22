संवाद सूत्र, जागरण, बनबसा (चंपावत)। बनबसा सैन्य स्टेशन में आज से 29 नवंबर तक अग्निवीर भर्ती रैली आयोजित की जाएगी। भर्ती में चंपावत और पिथौरागढ़ जनपदों के अभ्यर्थी भाग लेंगे। चंपावत के अग्निवीर जनरल ड्यूटी (जीडी) अभ्यर्थियों के लिए 26 और 27 नवंबर की तिथियां निर्धारित हैं।

दोनों जनपदों के अग्निवीर तकनीकी और ट्रेडमैन (8वीं एवं 10वीं उत्तीर्ण) श्रेणियों के अभ्यर्थियों की भर्ती 27 नवंबर को होगी।

सेना भर्ती कार्यालय (एआरओ) पिथौरागढ़ के कर्नल अमोल दबड़घाव ने बताया कि वर्ष 2027 के लिए उत्तराखंड में आयोजित अग्निवीर भर्ती रैलियों की श्रृंखला में यह तीसरी भर्ती रैली है।