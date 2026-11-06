उत्तराखंड: नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने अग्निवीर योजना रद कर नियमित सैन्य भर्ती बहाल करने की मांग की

संवाद सहयोगी, बाजपुर। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने अग्निवीर योजना को देश की सुरक्षा, सेना के गौरव और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताते हुए केंद्र सरकार से इसे तत्काल रद्द करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सेना में पहले की तरह नियमित सैनिक भर्ती व्यवस्था बहाल की जानी चाहिए।

दो साल का अतिरिक्त सेवा विस्तार युवाओं की चिंताओं का समाधान नहीं है। शुक्रवार को जारी बयान में यशपाल आर्य ने कहा कि अग्निपथ योजना लागू होने के बाद से कांग्रेस लगातार इसका विरोध कर रही है। अब पहले बैच के अग्निवीरों का चार साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद 75 प्रतिशत जवानों की सेवा समाप्त होने का सवाल खड़ा है।