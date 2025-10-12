जागरण संवाददाता, पिथौरागढ़। करवाचौथ पर पत्नी को गिफ्ट देने के लिए नगर में एक व्यक्ति ने दुकान से घर जाते समय व्यापारी से 24 हजार रुपए लूटे। लूटे रुपयों से पत्नी को गिफ्ट दिए। 10 अक्टूबर को एक व्यक्ति ने कोतवाली में तहरीर दी। तहरीर में कहा गया था कि उसके दादा फय्याज खान निवासी तिलढुकरी जब दुकान से घर जा रहे थे। तभी अचानक एक व्यक्ति ने पीछे से धक्का देकर गिराया और उनकी जेब से 24 हजार की नकदी लूट कर फरार हो गया। घटना में फय्याज खान के चेहरे, सिर, घुटने व हाथ में चोट आई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

तहरीर पर कोतवाल एलएम जोशी के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित की। टीम ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर तंत्र के माध्यम से जांच के आधार पर रविवार को सागर सोराड़ी पुत्र नारायण सोराड़ी लिवासी लिंठयूडा को गिरफ्तार किया।

पूछताछ में उसने बताया कि करवा चौथ पर पत्नी को गिफ्ट देने के लिए लूट की ओर अपना अपराध स्वीकार किया। उसकी निशानदेही पर लूटी गई रकम में से 17,130 रुपये नकद व चोरी से खरीदी गई अन्य सामग्री बरामद की गई।