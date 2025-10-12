करवाचौथ पर पत्नी को गिफ्ट देने के लिए लूट, घर लौट रहे बुजुर्ग को जमीन पर गिराया; छीने 24 हजार रुपए
पिथौरागढ़ में करवाचौथ पर पत्नी को गिफ्ट देने के लिए एक व्यक्ति ने एक व्यापारी से 24 हजार रुपये लूट लिए। पुलिस ने आरोपी सागर सोराड़ी को गिरफ्तार कर लूटी गई रकम बरामद की। पूछताछ में उसने बताया कि उसने पत्नी के लिए साड़ी खरीदने के लिए लूट की थी। आरोपी पहले भी कई आपराधिक मामलों में शामिल रहा है।
जागरण संवाददाता, पिथौरागढ़। करवाचौथ पर पत्नी को गिफ्ट देने के लिए नगर में एक व्यक्ति ने दुकान से घर जाते समय व्यापारी से 24 हजार रुपए लूटे। लूटे रुपयों से पत्नी को गिफ्ट दिए।
10 अक्टूबर को एक व्यक्ति ने कोतवाली में तहरीर दी। तहरीर में कहा गया था कि उसके दादा फय्याज खान निवासी तिलढुकरी जब दुकान से घर जा रहे थे। तभी अचानक एक व्यक्ति ने पीछे से धक्का देकर गिराया और उनकी जेब से 24 हजार की नकदी लूट कर फरार हो गया। घटना में फय्याज खान के चेहरे, सिर, घुटने व हाथ में चोट आई है।
तहरीर पर कोतवाल एलएम जोशी के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित की। टीम ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर तंत्र के माध्यम से जांच के आधार पर रविवार को सागर सोराड़ी पुत्र नारायण सोराड़ी लिवासी लिंठयूडा को गिरफ्तार किया।
पूछताछ में उसने बताया कि करवा चौथ पर पत्नी को गिफ्ट देने के लिए लूट की ओर अपना अपराध स्वीकार किया। उसकी निशानदेही पर लूटी गई रकम में से 17,130 रुपये नकद व चोरी से खरीदी गई अन्य सामग्री बरामद की गई।
पूछताछ में उसने बताया कि लूटी गई रकम से उसने अपनी पत्नी के लिए साड़ी व अन्य सामग्री खरीदी। गिरफ्तार करने वाली टीम में एसआइ कमलेश जोशी,हीरा सिंह डांगी, कांस्टेबल नीरज भोज ओर विमल वर्मा शामिल रहे।
आपराधिक प्रवृत्ति का है, गैंगस्टर एक्ट में है आरोपित
पिथौरागढ़। आरोपित सागर सोराड़ी आपराधिक प्रवृत्ति का है। उसके विरुद्ध पूर्व से पांच मुकदमे दर्ज है। जिसमे भादवि धारा 324, 292/,411,गैंगस्टर एक्ट धारा 2/3, एनडीपीएस एक्ट 8/11, धारा 304,317बीएनएस के मुकदमे दर्ज है।
