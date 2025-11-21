Language
    पिथौरागढ़: तवाघाट‑टनकपुर हाईवे पर विस्फोट के बाद मलबा गिरा, मार्ग बंद; चीन सीमा का संपर्क कटा

    By Jagran News Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 10:24 AM (IST)

    पिथौरागढ़ के पास तवाघाट-टनकपुर हाईवे पर विस्फोट से मलबा गिरने के कारण मार्ग बंद हो गया है, जिससे चीन सीमा का संपर्क कट गया है। तल्ला दारमा समेत कई गांव अलग-थलग पड़ गए हैं और आदि कैलाश यात्रा के वाहन भी फंसे हुए हैं। मलबा हटाने का काम जारी है और दोपहर तक मार्ग खुलने की संभावना है।

    हाईवे पर गिरा चट्टान का मलबा। जागरण  

    जागरण संवाददाता, पिथौरागढ़। टनकपुर तवाघाट हाईवे में तवाघाट के पास चट्टान तोड़ने के लिए विस्फोट किया गया, जिससे चट्टान का मलबा सड़क पर गिर गया। इससे हाईवे बंद हो गया और चीन सीमा का संपर्क कट गया।

    तल्लादारमा, पागला, गरबाधार, दारमा.चौदास और व्यास घाटी के लगभग पांच दर्जन गांव अलगथलग पड़े हैं। धारचूला से उच्च हिमालय आने जाने वाले वाहन फंसे हैं कुछ वाहन आदि कैलास यात्रा वाले भी हैं। मलवा हटाने का कार्य शुरू हो चुका है दोपहर बाद मार्ग खुलने की संभावना जताई जा रही है

