    तवाघाट में मलबा गिरने से हाईवे बंद, चीन सीमा से कटा उत्‍तराखंड का संपर्क

    By Nirmala Bohra Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 01:55 PM (IST)

    उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में तवाघाट-घटियाबगड़ हाईवे मलबा गिरने से बंद हो गया है, जिससे चीन सीमा से संपर्क टूट गया है। भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन से राजमार्ग अवरुद्ध हो गया है। सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) मार्ग को खोलने में जुटा है, लेकिन लगातार मलबा गिरने से दिक्कतें आ रही हैं। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है।

    Hero Image

     सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) मार्ग को खोलने में जुटा है. Jagran

    जागरण संवाददाता, पिथौरागढ़। टनकपुर-तवाघाट हाईवे में तवाघाट के पास भारी मलबा गिरने से चीन सीमा का संपर्क भंग हो गया है। व्यास घाटी, और दारमा मार्ग में वाहन फसे हैं। आदि कैलास जाने वाले वाहन धारचूला में मार्ग खुलने का इंतजार कर रहे हैं। सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) मार्ग को खोलने में जुटा है, लेकिन लगातार मलबा गिरने से दिक्कतें आ रही हैं। 

