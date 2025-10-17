जागरण संवाददाता, पिथौरागढ़। टनकपुर-तवाघाट हाईवे में तवाघाट के पास भारी मलबा गिरने से चीन सीमा का संपर्क भंग हो गया है। व्यास घाटी, और दारमा मार्ग में वाहन फसे हैं। आदि कैलास जाने वाले वाहन धारचूला में मार्ग खुलने का इंतजार कर रहे हैं। सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) मार्ग को खोलने में जुटा है, लेकिन लगातार मलबा गिरने से दिक्कतें आ रही हैं।

