जागरण संवाददाता, पिथौरागढ़। भारत व नेपाल की जिले में 185 किमी की लंबी सीमा के बीच अब आवाजाही के लिए मोटर पुल बन चुका है। दोनों देशों के बीच रोटी, बेटी के प्रगाढ़ संबंधों के चलते यह मोटर पुल केवल वाहनों की आवाजाही ही नहीं अपितु भारत-नेपाल के अटूट संबंधों को और अधिक मजबूत करने का भी सेतु साबित होगा।

अब दोनों देशों के नाते रिश्तेदारों को एक दूसरे देश में जाकर वाहन बुक कराने की समस्या से तो निजात मिलेगी ही वहीं नेपाल के गंभीर रोगियों को पिथौरागढ़ जिला अस्पताल पहुंचना भी सुगम हो जाएगा। दोनों देशों के सीमावर्ती क्षेत्र में खुशी व्याप्त है।

भारत के छारछुम और नेपाल के असीगड़ा के बीच काली नदी पर बना 110 मीटर का मोटर सेतु सीमा छोर में दोनों देशों के लिए अति महत्व का है। भारत के प्रधानमंत्री और नेपाल के प्रधानमंत्री द्वारा संयुक्त रूप से किए गए लोकार्पण के बाद पुल के महत्व का सहज अनुमान लगाया जा सकता है।

काली नदी के दोनों तरफ एक ही संस्कृति एक ही धर्म के लोग निवास करते हैं। जिसके चलते नाते, रिश्तेदारी का दायरा बहुत बड़ा है। हर सुख दुख में दोनों देशों के लोगों को एक दूसरे के यहां आना जाना पड़ता है।

वर्तमान में पिथौरागढ़ जिले की सीमा से लगे नेपाल के दो जिलों दार्चुला और बैतड़ी और पिथौरागढ़ जिले का भी लगभग अधिकांश भूभाग सड़क सुविधा से जुड़ा है। अभी तक दोनों देशों के लोगों को एक दूसरे के यहां आने जाने के लिए पैदल झूला पुल पार करने पड़ते थे। अब स्थिति यह रहेगी कि सीधे वाहन से लोग अपने नाते रिश्तेदारों के यहां पहुंचेंगे।

नेपाल के तीन जिलों को सबसे अधिक फायदा पिथौरागढ़ जिले से लगे दो जिलों के अलावा नेपाल के बजांग जिले के निवासियों को मिलने वाला है। इन जिलों के लोगों को अब मैदानी क्षेत्रों में जाना आसान होगा। दूसरा नेपाल में वाहनों का संचालन तो होता है परंतु वहां पर वाहनों की संख्या कम होने से अब वहां के लोग भारत के वाहनों से सीधे गंतव्य को रवाना होंगे। दूरी कम हो जाएगी। भारत के लोग भी नेपाल की सड़कों से काठमांडू तक जा सकेंगे।

अब दूल्हा, दुल्हन सहित बारातियों को पैदल पुल नहीं करने पड़ेंगे पार भारत और नेपाल के बीच रोटी बेटी का संबंध होने से एक दूसरे के यहां बारातें आती हैं। अभी तक जिले में काली नदी पर नौ झूला पुल हैं। जिसके चलते पैदल पुल पार करने पड़ते थे। अब दोनों देशों के दूल्हे, दुल्हन सीधे वाहन से एक दूसरे के यहां पहुंचेंगे।