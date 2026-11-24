जागरण संवाददाता, मधुबनी। राम की नगरी अयोध्या से सीता की नगरी जनकपुरधाम के लिए चली ऐतिहासिक ट्रेन सुबह 5.19 बजे मधुबनी स्टेशन पहुंची। मधुबनी में भी लोगों ने फूल-माला और जय श्रीराम के नारों से ट्रेन का स्वागत किया।

इसके बाद ट्रेन सुबह 6.15 बजे जयनगर के नेपाली स्टेशन पर पहुंची। वहां पहुंचते ही पूरा स्टेशन जय श्रीराम, जय जानकी के नारों से गूंज उठा। सुबह से ही स्टेशन पर श्रद्धालुओं, स्थानीय लोगों और युवाओं की भारी भीड़ जुटी हुई थी।