संवाद सूत्र, नवगछिया। सर्दी के मौसम में घने कोहरे की आशंका को देखते हुए रेलवे ने ट्रेनों के परिचालन में कटौती करने का निर्णय लिया है।

इसके तहत एक दिसंबर 2026 से 28 फरवरी 2027 तक नवगछिया होकर गुजरने वाली कई महत्वपूर्ण लंबी दूरी की ट्रेनें निर्धारित दिनों में रद रहेंगी। रेलवे के इस फैसले से दिल्ली, असम और उत्तर बंगाल की यात्रा करने वाले यात्रियों की परेशानी बढ़ सकती है।

बरौनी-कटिहार रेलखंड पर नवगछिया स्टेशन से होकर गुजरने वाली ट्रेनों के परिचालन में कटौती का सीधा असर यात्रियों पर पड़ेगा। रेलवे के निर्णय के अनुसार, कामाख्या से आनंद विहार टर्मिनल जाने वाली 12505 नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस प्रत्येक बुधवार और रविवार को रद्द रहेगी। वहीं, आनंद विहार टर्मिनल से कामाख्या जाने वाली 12506 नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को नहीं चलेगी। इसी तरह अलीपुरद्वार से दिल्ली जाने वाली 15483 सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस प्रत्येक बुधवार और रविवार को रद्द रहेगी। जबकि दिल्ली से अलीपुरद्वार जाने वाली 15484 सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस प्रत्येक सोमवार और शुक्रवार को नहीं चलेगी। इसके अलावा कामाख्या-गया एक्सप्रेस का परिचालन भी निर्धारित तिथियों में रद्द रखने का निर्णय लिया गया है।