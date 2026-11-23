जागरण संवाददाता, भागलपुर। Fog Train Cancelled List December 2026 : कोहरे के कारण आगामी दो दिसंबर से ट्रेनों के निरस्त होने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। अगले नौ दिनों बाद कई प्रमुख ट्रेनों के रद होने का सीधा असर नियमित गाड़ियों पर पड़ा है। छठ महापर्व की भीड़ के बाद अब लग्न और कोहरे की आशंका ने रेल यात्रियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं।

नियमित ट्रेनों पर बढ़ा दबाव स्थिति यह है कि 60 दिन की अग्रिम आरक्षण अवधि (एआरपी) की विंडो खुलते ही टिकट सीधे वेटिंग में जा रहे हैं। विक्रमशिला एक्सप्रेस, एलटीटी एक्सप्रेस, सूरत एक्सप्रेस, अंग एक्सप्रेस और जमालपुर-हावड़ा एक्सप्रेस सहित लंबी दूरी की अधिकांश ट्रेनों में स्लीपर से लेकर एसी क्लास तक लंबी वेटिंग चल रही है।

न्यू फरक्का पूरी तरह और गरीब रथ हफ्ते में एक दिन रद कोहरे की संभावना को देखते हुए रेलवे ने भागलपुर-दिल्ली के बीच चलने वाली न्यू फरक्का एक्सप्रेस को पूरी तरह और गरीब रथ एक्सप्रेस को सप्ताह में एक दिन निरस्त करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही कामाख्या-गया एक्सप्रेस भी रद रहेगी। इन गाड़ियों के निरस्त होने से यात्रियों का पूरा दबाव विक्रमशिला एक्सप्रेस, फरक्का एक्सप्रेस और ब्रह्मपुत्र मेल पर आ गया है, जिससे इनमें सीट मिलना मुश्किल हो गया है।

फॉग सेफ्टी डिवाइस बेअसर रेलवे अधिकारियों के अनुसार, घने कोहरे में फॉग सेफ्टी डिवाइस के पूरी तरह प्रभावी न होने के कारण सुरक्षा की दृष्टि से विजिबिलिटी के अनुसार ट्रेनों की अधिकतम गति 20 से 50 किलोमीटर प्रतिघंटा तक सीमित रखी जाती है।

8 से 15 घंटे तक लेट चल सकती हैं गाड़ियां धीमी रफ्तार के कारण लंबी दूरी की ट्रेनें 8 से 15 घंटे तक विलंब से चलती हैं। पिछले वर्ष भी विक्रमशिला एक्सप्रेस, एलटीटी एक्सप्रेस और सूरत एक्सप्रेस सहित अधिकांश ट्रेनें तय समय से घंटों देरी से चली थीं, जिससे यात्रियों का सफर बेहद बोझिल हो गया था।