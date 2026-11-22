ड‍िजि‍टल डेस्‍क, भागलपुर। How to Reach Sonepur Mela : विश्व प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला इन दिनों अपनी भव्यता और अनूठे आकर्षण के कारण पूरे देश में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। देश के विभिन्न कोनों से सैलानियों और श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में पूर्व बिहार, कोसी और सीमांचल क्षेत्र के भागलपुर, बांका, मुंगेर, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया और कटिहार जिलों से भी बड़ी संख्या में लोग सोनपुर मेला देखने पहुंच रहे हैं।

इन जिलों से सोनपुर जाने के लिए श्रद्धालुओं के पास सड़क और रेल, दोनों मार्गों के बेहतरीन विकल्प मौजूद हैं। भागलपुर से होकर बहने वाली गंगा नदी के दोनों किनारों (उत्तरी और दक्षिणी बिहार) से अलग-अलग रेल व सड़क मार्ग जुड़े हुए हैं। हालांकि, वर्तमान में भागलपुर के विक्रमशिला सेतु पर मरम्मत कार्य चलने के कारण इस पुल से यातायात बंद है। ऐसे में भागलपुर और बांका से सड़क मार्ग के जरिए जाने वाले यात्रियों को वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करना पड़ रहा है।

सड़क मार्ग: एनएच-31 से महज छह घंटे में तय होगा 250 किमी का सफर सड़क मार्ग (कार या बस) से भागलपुर से सोनपुर मेला ग्राउंड की कुल दूरी लगभग 250 किलोमीटर है। सामान्य यातायात की स्थिति में इस दूरी को तय करने में करीब 5 घंटे 50 मिनट का समय लगता है। कोसी और सीमांचल के पूर्णिया, कटिहार व सहरसा जिलों से आने वाले यात्रियों के साथ-साथ भागलपुर व बांका के लोगों के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग-31 (एनएच-31) सबसे सुगम और सीधा रास्ता है। यात्री खगड़िया, बेगूसराय, बरौनी और हाजीपुर होते हुए सीधे सोनपुर मेला ग्राउंड पहुंच सकते हैं। इस पूरे मार्ग पर यात्रा के दौरान लगभग 650 रुपये का टोल टैक्स लग सकता है।