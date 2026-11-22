विक्रमशिला सेतु बंद होने के बीच कैसे जाएं सोनपुर मेला? पूर्व बिहार, कोसी, सीमांचल व भागलपुर के लिए ट्रेन व सड़क रूट
How to Reach Sonepur Mela : विक्रमशिला सेतु बंद होने के कारण सोनपुर मेला जाने वाले यात्रियों के लिए पूर्व बिहार, कोसी और सीमांचल क्षेत्रों से वैकल्पिक सड़क और रेल मार्गों की जानकारी दी गई है। यह लेख भागलपुर सहित विभिन्न जिलों से मेले तक पहुंचने के सुविधाजनक तरीकों का विस्तृत विवरण प्रदान करता है।
HighLights
विक्रमशिला सेतु बंद होने पर सोनपुर मेला जाने के वैकल्पिक मार्ग।
भागलपुर से सोनपुर मेला के लिए एनएच-31 सड़क मार्ग उपलब्ध।
रेल मार्ग से बरौनी या पटना होकर सोनपुर मेला पहुंचें।
डिजिटल डेस्क, भागलपुर। How to Reach Sonepur Mela : विश्व प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला इन दिनों अपनी भव्यता और अनूठे आकर्षण के कारण पूरे देश में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। देश के विभिन्न कोनों से सैलानियों और श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में पूर्व बिहार, कोसी और सीमांचल क्षेत्र के भागलपुर, बांका, मुंगेर, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया और कटिहार जिलों से भी बड़ी संख्या में लोग सोनपुर मेला देखने पहुंच रहे हैं।
इन जिलों से सोनपुर जाने के लिए श्रद्धालुओं के पास सड़क और रेल, दोनों मार्गों के बेहतरीन विकल्प मौजूद हैं। भागलपुर से होकर बहने वाली गंगा नदी के दोनों किनारों (उत्तरी और दक्षिणी बिहार) से अलग-अलग रेल व सड़क मार्ग जुड़े हुए हैं। हालांकि, वर्तमान में भागलपुर के विक्रमशिला सेतु पर मरम्मत कार्य चलने के कारण इस पुल से यातायात बंद है। ऐसे में भागलपुर और बांका से सड़क मार्ग के जरिए जाने वाले यात्रियों को वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करना पड़ रहा है।
सड़क मार्ग: एनएच-31 से महज छह घंटे में तय होगा 250 किमी का सफर
सड़क मार्ग (कार या बस) से भागलपुर से सोनपुर मेला ग्राउंड की कुल दूरी लगभग 250 किलोमीटर है। सामान्य यातायात की स्थिति में इस दूरी को तय करने में करीब 5 घंटे 50 मिनट का समय लगता है। कोसी और सीमांचल के पूर्णिया, कटिहार व सहरसा जिलों से आने वाले यात्रियों के साथ-साथ भागलपुर व बांका के लोगों के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग-31 (एनएच-31) सबसे सुगम और सीधा रास्ता है। यात्री खगड़िया, बेगूसराय, बरौनी और हाजीपुर होते हुए सीधे सोनपुर मेला ग्राउंड पहुंच सकते हैं। इस पूरे मार्ग पर यात्रा के दौरान लगभग 650 रुपये का टोल टैक्स लग सकता है।
भागलपुर, बांका, पूर्व बिहार,कोसी व सीमांचल से सोनपुर मेला पहुंचने का पूरा रूट चार्ट
|यात्रा का माध्यम
|प्रमुख रूट / मार्ग
|दूरी व अनुमानित समय
|यात्रियों के लिए विशेष सुविधा व टिप्स
|सड़क मार्ग (कार / बस)
|NH-31 रूट: खगड़िया – बेगूसराय – बरौनी – हाजीपुर होते हुए सीधे सोनपुर मेला ग्राउंड। (विक्रमशिला सेतु मरम्मत के कारण भागलपुर-बांका के यात्री वैकल्पिक पुल/मार्ग से एनएच-31 पकड़ें)
|लगभग 250 किमी (सामान्य ट्रैफिक में करीब 5 घंटे 50 मिनट)
|इस मार्ग पर लगभग ₹650 टोल टैक्स लगता है; कोसी व सीमांचल के यात्री भी सीधे एनएच-31 से जुड़कर हाजीपुर के रास्ते सोनपुर पहुंच सकते हैं।
|रेल मार्ग (विकल्प-1: उत्तर बिहार रूट)
|भागलपुर / बांका / कटिहार / सहरसा से बरौनी जंक्शन होते हुए सीधे हाजीपुर जंक्शन या सोनपुर जंक्शन।
|ट्रेन के अनुसार 5 से 7 घंटे
|सबसे आसान रेल मार्ग; सोनपुर जंक्शन से मेला ग्राउंड महज 2 से 3 किमी दूर है, जहां से ऑटो व ई-रिक्शा आसानी से मिलते हैं।
|रेल मार्ग (विकल्प-2: पटना होकर)
|भागलपुर से सीधी ट्रेन द्वारा पटना जंक्शन; वहां से लोकल ट्रेन (MEMU/DEMU) या जेपी सेतु (दीघा-सोनपुर पुल) से सड़क मार्ग।
|पटना तक ट्रेन, फिर आगे 30–40 मिनट
|भागलपुर व बांका से पटना के लिए बड़ी संख्या में सीधी ट्रेनें उपलब्ध होने के कारण यह विकल्प बेहद सुविधाजनक है।
रेल मार्ग: बरौनी-हाजीपुर और पटना होकर उपलब्ध हैं दो सुगम रास्ते
ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए दो प्रमुख रेल मार्ग बेहद सुविधाजनक हैं। पहला और सबसे आसान रास्ता उत्तर बिहार के रास्ते है। भागलपुर, बांका या सीमांचल-कोसी के स्टेशनों से ट्रेन पकड़कर बरौनी जंक्शन और वहां से सीधे हाजीपुर जंक्शन या सोनपुर जंक्शन पहुंचा जा सकता है। सोनपुर जंक्शन से मेला ग्राउंड बेहद करीब, महज दो से तीन किलोमीटर की दूरी पर है, जहां से ऑटो और ई-रिक्शा हर समय उपलब्ध रहते हैं।
दूसरा विकल्प पटना होकर जाने का है। भागलपुर से पटना जंक्शन के लिए कई सीधी ट्रेनें चलती हैं। यात्री पटना जंक्शन या पाटलिपुत्र स्टेशन उतरकर वहां से सोनपुर के लिए चलने वाली लोकल मेमू-डेमू ट्रेनों से जा सकते हैं। इसके अलावा, पटना से जेपी सेतु (दीघा-सोनपुर पुल) के रास्ते सड़क मार्ग से महज 30 से 40 मिनट में सीधे सोनपुर मेला परिसर पहुंचा जा सकता है।
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