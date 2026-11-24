संवाद सहयोगी, भवानीपुर (पूर्णिया)। बिहार के पूर्णिया जिले के भवानीपुर स्थित बराह बाबा मंदिर में मंगलवार को श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।

नेपाल के बराह क्षेत्र स्थित बराह छत्तर के बाद बिहार में यह बराह बाबा का प्रमुख धार्मिक स्थल है। दर्शन और जलाभिषेक के लिए देश के विभिन्न राज्यों के साथ नेपाल से भी बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे।

सुबह से ही श्रद्धालुओं का मंदिर पहुंचना शुरू हो गया था। दिन चढ़ने के साथ भीड़ बढ़ती गई। जलार्पण और पूजा-अर्चना के लिए पुरुषों, महिलाओं और युवाओं की किलोमीटर लंबी कतार लगी रही।

भक्त अपनी बारी का इंतजार करते हुए बाबा को जल अर्पित कर परिवार की सुख-समृद्धि और मनोकामना पूर्ति की कामना करते नजर आए। नेपाल सहित अलग-अलग क्षेत्रों से आए श्रद्धालुओं के कारण मंदिर परिसर में दिनभर भक्तिमय माहौल रहा।

विशेष पूजा-अर्चना के अवसर पर भवानीपुर में लगने वाले एक माह के मेले का भी शुभारंभ हुआ। भवानीपुर मुख्य बाजार से सुदामानगर होते हुए करीब डेढ़ किलोमीटर दूर खेतों के बीच स्थित मंदिर परिसर में मुख्य धार्मिक आयोजन के दिन विशेष मेला लगता है।