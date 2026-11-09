आय से अधिक सम्पत्ति के मामले में घिरे दो मंत्रियों को मंत्रिमंडल से बाहर करें सीएम: हरीश रावत

जागरण संवाददाता, पिथौरागढ़। पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस नेता हरीश रावत ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि प्रदेश मंत्री मंडल में आय से अधिक सम्पत्ति के मामले में घिरे दो मंत्री गणेश जोशी और रेखा आर्य को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंत्रीमंडल से बाहर कर देना चाहिए।

अंकिता हत्याकांड की सीबीआइ जांच उजागर हो तो वर्तमान सत्ता की निर्लज्जता सार्वजनिक होगी। रावत अपने दो दिवसीय भ्रमण के दौरान रविवार को पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अंकिता हत्याकांड में वीआइपी का नाम आने की चर्चा अति गंभीर है।

इस घटना से जनमानस उद्धेलित है। मामले की सीबीआइ जांच की आंतरिक रिपोर्ट आते ही इसे सार्वजनिक करना चाहिए था। ऐसा नहीं किए जाने से मामला संदेह के घेरे में है। रावत ने कहा कि पिथौरागढ़ में बाबू जगजीवन राम मेडिकल कालेज का भाजपा डंका पीटती है परंतु मेडिकल कालेज की कक्षाओं के संचालन और फैकल्टियों को लेकर कहानी कुछ ओर ही नजर आ रही है।

इसी तरह पिथौरागढ़ स्पोटर्स कालेज को देहरादून के महाराणा प्रताप की तरह बनना था। स्पोर्ट्स कालेज मात्र नाम का ही रह गया है। जेनी प्रकरण पर उन्होंने कहा कि वह इस मामले में कोई बात नहीं करना चाहते, परंतु 22 साल बाद जिस तरह जेनी प्रकरण फिर से अवतरित हुआ है, वह अपने आप में सोचनीय है।