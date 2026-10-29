पिथौरागढ़ः रामगंगा नदी में डूबा 15 वर्षीय किशोर, गंगोलीहाट में चला सर्च अभियान, अभी तक लापता

संवाद सूत्र, जागरण, गंगोलीहाट (पिथौरागढ़)। तहसील क्षेत्र के चमडुंगरा गांव निवासी 15 वर्षीय किशोर रामगंगा नदी में डूब गया। किशोर के नदी में डूबने की जानकारी मिलते ही लोगों में हड़कंप मच गया। गंगोलीहाट पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर सर्च अभियान चलाया।

पूरे दिन मेहनत के बाद भी किशोर का पता नहीं लग सका।चमडुंगरा गांव निवासी हर्षित गिरी गुरुवार की सुबह लगभग नौ बजे रामेश्वर मंदिर पहुंचा था। मंदिर में भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। मंदिर में प्रवेश से पहले वह ठीक नीचे बहने वाली रामगंगा नदी में स्नान के लिए गया।

नहाने के दौरान ही वह नदी में डूब गया। आसपास ही स्नान कर रहे लोगों ने किशोर को नदी में डूबते देखा। लोगों ने उसे बचाने के प्रयास किये, लेकिन सफलता नहीं मिली। कुछ ही देर में हर्षित नदी में लापता हो गया।

लोगों ने घटना की सूचना गंगोलीहाट पुलिस को दी। थानाध्यक्ष आदिल सिद्दकी के नेतृत्व में पुलिस टीम और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। गोताखोरों और अन्य जवानों ने किशोर की तलाश के लिए नदी के तीन किमी.क्षेत्र में सर्च अभियान चलाया, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई।