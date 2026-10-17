आईटीबीपी कमांडेंट से अभद्रता करने वाला अतिथि शिक्षक गिरफ्तार, धारचूला पुलिस की सख्त कार्रवाई
पिथौरागढ़ के धारचूला में आईटीबीपी कमांडेंट और जवानों से अभद्रता करने वाले अतिथि शिक्षक कुलदीप भट्ट को पुलिस ने गिरफ्तार ...और पढ़ें
HighLights
अतिथि शिक्षक ने आईटीबीपी कमांडेंट से की अभद्रता।
पुलिस ने आरोपी कुलदीप भट्ट को किया गिरफ्तार।
शिक्षा विभाग को विभागीय कार्रवाई हेतु पत्र प्रेषित।
जागरण संवाददाता, पिथौरागढ़। धारचूला कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आईटीबीपी के कमांडेंट और जवानों के साथ अभद्रता व गाली-गलौज करने के मामले में पुलिस ने कड़ा रुख अपनाया है। पुलिस ने आरोपी अतिथि शिक्षक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है।
पुलिस के अनुसार, आईटीबीपी के कमांडेंट एवं जवानों के साथ अभद्रता करने के प्रकरण में अभियुक्त कुलदीप भट्ट पुत्र हरीश चंद्र भट्ट, निवासी बलुवाकोट के विरुद्ध कोतवाली धारचूला में धारा 126(2), 132, 221, 351 व 352 बीएनएस के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी।
विवेचना के दौरान आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर उसे थाने बुलाकर नियमानुसार कार्रवाई की गई। जांच में सामने आया कि अभियुक्त वर्तमान में बलुवाकोट स्थित एक विद्यालय में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्यरत है।
पुलिस ने इस गंभीर मामले का संज्ञान लेते हुए उसके विरुद्ध नियमानुसार विभागीय कार्रवाई अमल में लाने के लिए शिक्षा विभाग को भी पत्र प्रेषित कर दिया है। पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।