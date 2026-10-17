आईटीबीपी कमांडेंट से अभद्रता करने वाला अतिथि शिक्षक गिरफ्तार, धारचूला पुलिस की सख्त कार्रवाई

जागरण संवाददाता, पिथौरागढ़। धारचूला कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आईटीबीपी के कमांडेंट और जवानों के साथ अभद्रता व गाली-गलौज करने के मामले में पुलिस ने कड़ा रुख अपनाया है। पुलिस ने आरोपी अतिथि शिक्षक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है।

पुलिस के अनुसार, आईटीबीपी के कमांडेंट एवं जवानों के साथ अभद्रता करने के प्रकरण में अभियुक्त कुलदीप भट्ट पुत्र हरीश चंद्र भट्ट, निवासी बलुवाकोट के विरुद्ध कोतवाली धारचूला में धारा 126(2), 132, 221, 351 व 352 बीएनएस के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी।