पिथौरागढ़: लखनपुर में आठ घंटे बाद खुली सड़क, भूस्खलन के कारण बाधित हो गया था आदि कैलाश यात्रा मार्ग

संवाद सहयोगी, धारचूला (पिथौरागढ़)। चीन सीमा को जोड़ने वाले और आदि कैलाश यात्रा के प्रमुख मार्ग लखनपुर में शुक्रवार सुबह हुआ भूस्खलन यात्रियों के लिए परेशानी का सबब बन गया। हालांकि, सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) की तत्परता से आठ घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दोपहर एक बजे मार्ग को यातायात के लिए खोल दिया गया, जिससे सड़क के दोनों ओर फंसे यात्रियों और वाहन चालकों ने राहत की सांस ली।

पांगला पुलिस के अनुसार, शुक्रवार तड़के करीब पांच बजे लखनपुर के पास पहाड़ी से भारी मलबा और बोल्डर गिरने के कारण सड़क पूरी तरह से बंद हो गई थी। सड़क बंद होने की सूचना मिलते ही बीआरओ की टीम भारी मशीनों के साथ मौके पर पहुंची और मलबा हटाने का कार्य युद्धस्तर पर शुरू किया।