Uttarakhand Weather Today: उत्तराखंड में पहाड़ों पर कोहरा और धूप, मैदानी रुद्रपुर में छाए बादल

डिजिटल डेस्क, जागरण, नैनीताल। कुमाऊं अंचल के विभिन्न जिलों में आज मौसम के अलग-अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। पहाड़ी इलाकों में जहां सुबह की शुरुआत कोहरे और धूप के साथ हुई, वहीं मैदानी क्षेत्रों में बादल छाए हुए हैं।

बागेश्वर में सुबह से ही घना कोहरा छाया रहा, जहां आज अधिकतम तापमान 24 डिग्री और न्यूनतम तापमान 14 डिग्री रहने का अनुमान है। पिथौरागढ़ में हल्के बादलों के बीच कोहरा छाया हुआ है। वहीं चंपावत में सुबह हल्के बादलों की आवाजाही के बीच धूप निकली, जहां का अधिकतम तापमान 23 डिग्री और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री दर्ज किया गया।