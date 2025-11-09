संवाद सूत्र, जागरण, डीडीहाट। तहसील क्षेत्र के सौगांव में जंगली सुअरों द्वारा उजाड़ी गई धान और अदरक की फसल के मुआवजे का वक्त आते ही वास्तविक किसानों के नाम गायब हो गये हैं। इससे किसानों में गहरा आक्रोश है। किसानों ने उपजिलाधिकारी के सामने मामला रखते हुए सूची की जांच कराये जाने की मांग की है।

ग्राम प्रधान किरन बोरा ने कहा कि सौगांव क्षेत्र में पिछले दिनों जंगली सुअरों ने धान और अदरक की खेती पूरी तह उजाड़ दी थी, इससे सैकड़ों किसान प्रभावित हुए थे। राजस्व विभाग ने प्रभावित किसानों की सूची तैयार की थी। जिसमें सौगांव के किसानों के नाम शामिल थे। अब जब मुआवजा वितरित होना है तो गांव के ग्रामीणों के नाम सूची से गायब हैं। सूची में ऐसे लोगों के नाम जोड़ दिये गये हैं जो गांव में रहते ही नहीं हैं।उन्हाेंने कहा कि दर्ज होने के बाद नाम गायब होना गंभीर मामला है, उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच जरूरी है।