भूकंप के झटके से डोली उत्तराखंड की धरती, चीन सीमा से लगी उच्च हिमालयी व्यास घाटी में रहा केंद्र

जागरण संवाददाता, पिथौरागढ़। बुधवार को उत्‍तराखंड की धरती भूकंप के झटके से डोली उठी। रोजाना के कामों में लगे लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। धारचूला तहसील के चीन सीमा से लगी उच्च हिमालयी व्यास घाटी में बुधवार सुबह 9 बचकर 10 मिनट पर भूकंप का झटका महसूस किया गया। गुंजी से मिली जानकारी के अनुसार गुंजी नाबी सहित आसपास के क्षेत्र में भूकंप का झटका आया था। भूकंप की तीव्रता और केंद्र का अभी पता नहीं चल सका है।