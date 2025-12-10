Language
    भूकंप के झटके से डोली उत्तराखंड की धरती, चीन सीमा से लगी उच्च हिमालयी व्यास घाटी में रहा केंद्र

    Updated: Wed, 10 Dec 2025 02:31 PM (IST)

    बुधवार को उत्तराखंड में भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिससे लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। धारचूला तहसील के चीन सीमा से लगे उच्च हिमालयी व्यास घाटी में ...और पढ़ें

     गुंजी नाबी सहित आसपास के क्षेत्र में भूकंप का झटका आया। प्रतीकात्‍मक

    जागरण संवाददाता, पिथौरागढ़। बुधवार को उत्‍तराखंड की धरती भूकंप के झटके से डोली उठी। रोजाना के कामों में लगे लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। धारचूला तहसील के चीन सीमा से लगी उच्च हिमालयी व्यास घाटी में बुधवार सुबह 9 बचकर 10 मिनट पर भूकंप का झटका महसूस किया गया। गुंजी से मिली जानकारी के अनुसार गुंजी नाबी सहित आसपास के क्षेत्र में भूकंप का झटका आया था। भूकंप की तीव्रता और केंद्र का अभी पता नहीं चल सका है।

