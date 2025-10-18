धनतेरस पर पिथौरागढ़ में खूब हुई धनवर्षा, 20 करोड़ से अधिक का कारोबार

संवाद सहयोगी, जागरण, पिथौरागढ़। धनतेरस पर्व पर जिले में खूब धनवर्षा हुई। बर्तन, इलेक्ट्रानिक उत्पाद, वाहन की जमकर खरीददारी हुई। रेडीमेट व्यापारी भी कारोबार से खुश दिखे। बाजारों में भारी भीड़ उमड़ी। जिले में धनतेरस पर्व पर 20 करोड़ से अधिक का कारोबार हुआ। जिला मुख्यालय में सुबह 10 बजे से भीड़ उमड़नी शुरू हुई। दोपहर तक ग्रामीण क्षेत्रों से आये लोगों ने खरीददारी की। दोपहर बाद नगर के लोग बाजार में निकले।

बर्तनों की दुकानों में आज तिल रखने को जगह नहीं मिली। बर्तन कारोबारी हेम खर्कवाल ने बताया कि बाजार पिछले वर्ष की तुलना में कुछ बेहतर रहा। इलेक्ट्रानिक सामान के विक्रेता देवीदत्त पांडेय ने बताया कि इस वर्ष वाशिंग मशीन, फ्रिज, ओवन आदि की बिक्री बेहतर रही। टेलीविजन की मांग इस वर्ष कम रही। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रानिक व्यापारियों ने आनलाइन रेट ही इस बार विक्रेताओं को सामान दिया है, जिससे कारोबार बेहतर रहा।

कलैंडर, पोस्टर , मूर्तियां, दीये, बिजली की माला और अन्य सजावटी सामग्री की बिक्री भी जबरदस्त रही। सजावटी सामान बेचने वाले दीपक जोशी ने बताया कि सुबह दस बजे से रात्रि सात बजे तक उन्हें फुर्सत नहीं मिली। धनतेरस पर मिठाई, पटाखे आदि की भी अच्छी बिक्री हुई। डीडीहाट, गंगोलीहाट, धारचूला, थल, मुनस्यारी, बेरीनाग बाजारों में भी खूब भीड़ भाड़ रही।

जीएसटी कम होने से वाहन बाजार में उछाल पिथौरागढ़: धनतेरस पर्व पर वाहन बाजार में भी उछाल दिखा। जीएसटी कम होने से दुपहिया वाहनों में आठ से पंद्रह हजार तक मूल्य कम हुए हैं। वहीं बड़े वाहनों की कीमतों में एक लाख तक की कमी आई है। इससे वाहनों की बिक्री अच्छी हुई है। वाहन कारोबारी रोहित चौहान ने बताया कि लोगों ने दीपावली से पहले ही वाहन बुक करा लिये थे, धनतेरस पर लोगों ने वाहन उठाये। जिले भर में 250 के लगभग दुपहिया वाहन बिके और 50 से अधिक नई कारें सड़कों पर उतरी।

रिकार्ड स्तर पर पहुंचे सोने के दाम सोने के दाम रिकार्ड स्तर पर पहुंचे गये हैं। शनिवार को एक तोले सोने का मूल्य 1.58 लाख रूपये था। सोने के दामों में लगातार बढ़ोत्तरी का असर इस बार कारोबार पर दिखा। स्वर्णकार संघ के सुनील वर्मा ने बताया कि पिछले वर्ष तक धनतेरस पर लोग सोने की काफी खरीददारी करते थे, इस बार दुकानों में उतनी भीड़ नहीं रही। शादी ब्याह के लिए गहने बनाने वाले लोगों ने ही अपने आर्डर दिये। लोग सोने के दामों में गिरावट का इंतजार कर रहे हैं।

चप्पे-चप्पे पर तैनात रही पुलिस पिथौरागढ़: नगर में भारी भीड़भाड़ के दौरान अराजक तत्वों के सक्रिय होने की आशंका को देखते हुए भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर पुलिस बल तैनात रहा। सादी वर्दी में भी पुलिस कर्मी तैनात किये गये थे। नगर में कोई अप्रिय घटना नहीं हुई।