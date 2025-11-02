देवउठनी एकादशी पर 2100 दीयों की रोशनी में जगमगाया उत्तराखंड का रामेश्वर धाम, संगम तट हुआ जगमग

संवाद सहयोगी, जागरण, पिथौरागढ़। देवउठनी पर्व पर रामेश्वर धाम में भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। श्रद्धालुओं ने संगम तट से मंदिर परिसर तक 2100 दीये जलाए। देर रात तक मंदिर में भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। सुबह संगम पर स्नान के बाद श्रद्धालु घरों को लौटे।

जिला मुख्यालय से 32 किमी दूर सरयू और रामगंगा के तट पर स्थित रामेश्वर धाम से दोपहर से ही श्रद्धालु पहुंचने लगे थे। सांझ ढलने पर सामाजिक कार्यकर्ता राजेंद्र भट्ट की अगुआई में सरयू और रामगंगा के संगम स्थल से मंदिर परिसर तक भक्तों ने दीये जलाए। दीयों की रोशनी में मंदिर का अनुपम दृश्य देखने लायक था। मंदिर परिसर में भगवान भोले नाथ की आरती के बाद संगम पर गंगा आरती संपन्न हुई।