Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उत्तराखंड में ठंड का नया दौर लाएगा दिसंबर का पहला पश्चिमी विक्षोभ, पहाड़ों पर बर्फबारी की संभावना

    By Ganesh Pandey Edited By: Sunil Negi
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 04:39 PM (IST)

    उत्तराखंड में दिसंबर के पहले हफ्ते में पश्चिमी विक्षोभ आने से ठंड का नया दौर शुरू हो सकता है। तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है और पहाड़ों पर बर्फबा ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, चंपावत : पोस्ट मानसून का तीसरा व अंतिम माह शुरू हो गया है। अक्टूबर में हुए हिमपात के बाद उत्तराखंड में समय से पहले ठंड की शुरुआत हो गई थी।

    नवंबर में वर्षा और हिमपात ने निराश किया। हालांकि, नवंबर में ठंड के दो दौर जरूर देखने को मिले। अब पांच दिसंबर के आसपास इस माह का पहला पश्चिमी विक्षोभ आने से ठंड का नया दौर देखने को मिल सकता है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पिछले दो-तीन दिनों में न्यूनतम तापमान में कुछ तेजी देखी गई थी। अब इसमें गिरावट आ रही है। मंगलवार को मुक्तेश्वर में तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस रहा। पंतनगर में 5.2 डिग्री सेल्सियस पारा रहा। पिथौरागढ़ व चंपावत में पारा चार से पांच डिग्री के बीच रहा।

    मौसम विभाग के अनुसार पांच दिसंबर के आसपास नया पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है। हालांकि यह बहुत मजबूत स्थिति में नहीं है। लेकिन उच्च हिमालय की तरफ छिटपुट वर्षा व हिमपात दे सकता है। इससे हवा की दिशा बदलेगी।

    उत्तर पश्चिमी हवा चलने से तापमान में एक से दो डिग्री की कमी आ सकती है। खास बात यह है कि शीत लहर की स्थिति अभी तक नहीं बनी है। राज्य मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डा. चंद्र सिंह तोमर का कहना है कि ताजा मौसमी सिस्टम ठंड का नया दौर लेकर आएगा।

    हालांकि शीतलहर जैसी स्थिति अगले एक सप्ताह तक नहीं है। पांच से आठ दिसंबर के बीच पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली में कहीं कहीं छिटपुट वर्षा व 3200 मीटर से ऊंचाई वाली चोटियों पर हिमपात हो सकता है।

    यह भी पढ़ें- Uttarakhand Weather: सुबह-शाम बढ़ी ठिठुरन, रात को महसूस की जा रही कड़ाके की ठंड; जल्द करवट लेगा मौसम

    यह भी पढ़ें- Uttarakhand Weather: पश्चिमी विक्षोभ से बदलेगा मौसम, चार दिसंबर से पहाड़ों में वर्षा-बर्फबारी के आसार