उत्तराखंड में ठंड का नया दौर लाएगा दिसंबर का पहला पश्चिमी विक्षोभ, पहाड़ों पर बर्फबारी की संभावना

जागरण संवाददाता, चंपावत : पोस्ट मानसून का तीसरा व अंतिम माह शुरू हो गया है। अक्टूबर में हुए हिमपात के बाद उत्तराखंड में समय से पहले ठंड की शुरुआत हो गई थी। नवंबर में वर्षा और हिमपात ने निराश किया। हालांकि, नवंबर में ठंड के दो दौर जरूर देखने को मिले। अब पांच दिसंबर के आसपास इस माह का पहला पश्चिमी विक्षोभ आने से ठंड का नया दौर देखने को मिल सकता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पिछले दो-तीन दिनों में न्यूनतम तापमान में कुछ तेजी देखी गई थी। अब इसमें गिरावट आ रही है। मंगलवार को मुक्तेश्वर में तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस रहा। पंतनगर में 5.2 डिग्री सेल्सियस पारा रहा। पिथौरागढ़ व चंपावत में पारा चार से पांच डिग्री के बीच रहा।