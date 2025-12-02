Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Uttarakhand Weather: सुबह-शाम बढ़ी ठिठुरन, रात को महसूस की जा रही कड़ाके की ठंड; जल्द करवट लेगा मौसम

    By Vijay Joshi Edited By: Sunil Negi
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 06:00 AM (IST)

    उत्तराखंड में पहाड़ों से मैदानों तक धूप खिली है, लेकिन न्यूनतम तापमान में गिरावट से ठिठुरन बढ़ गई है। देहरादून समेत मैदानी इलाकों में तापमान पर्वतीय क्षेत्रों से भी कम है। मौसम विभाग के अनुसार, अगले दो दिन मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन चार दिसंबर से बदलाव की आशंका है, चोटियों पर बर्फबारी हो सकती है।

    prefferd source google
    Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, देहरादून: उत्तराखंड में पहाड़ से मैदान तक चटख धूप खिल रही है, जिससे अधिकतम तापमान तो सामान्य से अधिक बना हुआ है। लेकिन, न्यूनतम पारे में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है।

    ऐसे में सुबह-शाम ठिठुरन बढ़ गई है और रात को कड़ाके की ठंड महसूस की जा रही है। इस बीच देहरादून समेत ज्यादातर मैदानी क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान पर्वतीय क्षेत्रों से भी नीचे पहुंच गया है।

    मौसम विभाग के अनुसार, अगले दो दिन मौसम के मिजाज में परिवर्तन की संभावना नहीं है। उसके बाद चार दिसंबर से मौसम करवट बदल सकता है।

    चोटियों पर हिमपात और हल्की वर्षा के आसार हैं। जिससे पारे में दो से तीन डिग्री तक की गिरावट आ सकती है।

    सोमवार को दून समेत आसपास के क्षेत्रों में सुबह से ही चटख धूप खिली रही। जिसके चलते दिन में ठंड से राहत रही।

    हालांकि, सुबह-शाम ठिठुरन में लगातार इजाफा हो रहा है। दून ही नहीं प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में दिन और रात के तापमान में तीन गुना से अधिक का अंतर है।

    दून में अधिक तापमान सामान्य से एक डिग्री सेल्सियस अधिक रिकार्ड किया गया। जबकि, न्यूनतम तापमान सामान्य से एक डिग्री सेल्सियस कम बना हुआ है।

    मुक्तेश्वर व नई टिहरी जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान दून व ऊधमसिंह नगर से अधिक है। मैदानी क्षेत्रों में लगातार गिर रहे पारे से रातें सर्द हो गई हैं।

    मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, अगले दो दिन प्रदेश में मौसम शुष्क बना रह सकता है और तापमान में भी परिवर्तन के आसार नहीं है। उसके बाद पारे में गिरावट हो सकती है।

    आगामी गुरुवार से उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ व आसपास के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की वर्षा व 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर हिमपात के आसार हैं। दून में आंशिक बादल छाये रह सकते हैं।

    शहर अधिकतम न्यूनतम
    देहरादून  25.0 7.8
    ऊधम सिंह नगर 24.2  5.6
    मुक्तेश्वर 21.3 9.3
    नई टिहरी 20.6  8.2

    यह भी पढ़ें- Uttarakhand Weather: पश्चिमी विक्षोभ से बदलेगा मौसम, चार दिसंबर से पहाड़ों में वर्षा-बर्फबारी के आसार

    यह भी पढ़ें- Uttarakhand: दिसंबर की शुरुआत के साथ बढ़ेगा सर्दी का सितम, पर्वतीय क्षेत्रों में हो सकती है वर्षा-बर्फबारी

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें