Uttarakhand: दिसंबर की शुरुआत के साथ बढ़ेगा सर्दी का सितम, पर्वतीय क्षेत्रों में हो सकती है वर्षा-बर्फबारी

जागरण संवाददाता, देहरादून: उत्तराखंड में मौसम शुष्क बना हुआ है और दिनभर धूप खिल रही है। जिससे दिन में तो पारा सामान्य से अधिक है, लेकिन रातों को ठिठुरन बढ़ गई है।

मौसम विभाग के अनुसार, फिलहाल मौसम के मिजाज में परिवर्तन के आसार नहीं है, लेकिन दो दिन बाद पारे में तेजी से गिरावट आ सकती है।

जिससे दिसंबर की शुरुआत के साथ ही सर्दी का सितम बढ़ने की आशंका है। आगामी पांच दिसंबर को पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की वर्षा-बर्फबारी हो सकती है।

देहरादून समेत ज्यादातर क्षेत्रों में शनिवार को दिनभर चटख धूप खिली रही। जिससे ठंड से राहत महसूस की गई।

हालांकि, शाम को पारे में तेजी से गिरावट आने से ठिठुरन बढ़ गई। पर्वतीय क्षेत्रों में भी तेज के चलते दिन में पारा सामान्य से अधिक बना हुआ है। जबकि, न्यूनतम पारे में लगातार गिरावट आ रही है।

खासकर मैदानी क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान सामान्य से दो से तीन डिग्री सेल्सियस नीचे पहुंच गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, रविवार और सोमवार मौसम शुष्क बना रहने का अनुमान है। तापमान में भी परिवर्तन के आसार नहीं है।