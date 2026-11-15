जौलजीबी मेले में तोड़फोड़ का आरोप, भाजपा ने विधायक हरिश धामी पर साधा निशाना

जागरण संवाददाता, पिथौरागढ़। धारचूला के ऐतिहासिक जौलजीबी मेले में सांस्कृतिक मंच पर तोड़फोड़ और हाथापाई के आरोप को लेकर भाजपा ने कांग्रेस विधायक हरीश धामी पर निशाना साधा है।

शनिवार को दर्जा मंत्री गणेश भंडारी ने प्रेसवार्ता कर कहा कि विधायक ने मंच पर खुलेआम तोड़फोड़ की, माइक फेंका और कुर्सी से लोगों पर हमला करने के साथ कर्मचारियों से हाथापाई की।

भंडारी ने कहा कि कांग्रेस की कथनी और करनी में फर्क है और विधायक लगातार गुंडागर्दी व दादागिरी से लोगों को भयभीत करते रहे हैं।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि विधायक भाजपा में शामिल होने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भाजपा ऐसे अनुशासनहीन जनप्रतिनिधि को शामिल नहीं करती।

प्रेसवार्ता में पूर्व विधायक चंद्रा पंत, प्रदेश मंत्री दीपिका बोहरा, महापौर कल्पना देवलाल, वरिष्ठ नेता केदार जोशी और जिला मंत्री रघुवीर सिंह बिष्ट मौजूद रहे।

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