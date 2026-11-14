हरीश धामी ने जनता से मांगी माफी, मुख्यमंत्री को फिर दी चुनाव लड़ने की चुनौती

संसू, जागरण, जौलजीबी (पिथौरागढ़)। विधायक हरीश धामी ने इंटरनेट मीडिया पर वीडियो डालकर कहा है कि यदि तैश में आकर उनके द्वारा कुछ गलतियां हुई हैं तो वह इसके लिए जनता से माफी चाहते हैं। मेरा माइक मुख्यमंत्री और सरकार के कहने पर बंद किया गया।

अपने वीडियो संदेश में विधायक धामी ने कहा कि उनके संगठन द्वारा विरोध का निर्णय लिया गया था परंतु उनका कहना था कि जौलजीबी मेले में हम अतिथि देवो भव की भावना रखते हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा था कि उनकी अध्यक्षता में कार्यक्रम हो रहा है।

वह अपने संबोधन में समस्याएं रखेंगे और जिन बातों का विरोध करना है वह भी जाहिर करेंगे। उनका कहना है कि पहले केंद्रीय राज्यमंत्री अजय टम्टा बोले और उन्होंने अपने संबोधन में तीन दिन पूर्व फुलतड़ी में सड़क के चलते आठ वर्षीय बालक की मौत पर एक भी शब्द नहीं बोला उल्टा अपनी सड़कों की उपलब्धि बताते रहे। बाद में मुख्यमंत्री बोले। जब मेरी बारी आयी तो माइक बंद कर दिया गया। यह सब मुख्यमंत्री और सरकार के कहने पर हुआ।