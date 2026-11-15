पिथौरागढ़ के भगत वाछमी बने कीवी किंग, जैविक खेती से युवाओं को कर रहे प्रेरित, 250 पौधों से हो रही बंपर पैदावार

संवाद सूत्र, जागरण नाचनी (पिथौरागढ़)। सीमांत जिले में जैविक खेती के क्षेत्र में किसान नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। लंबे समय से जैविक कीवी की खेती कर रहे मुनस्यारी विकास खंड के गिरगांव निवासी भगत वाछमी पिथौरागढ़ के सबसे बड़े कीवी काश्तकार बन चुके हैं।

भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश मंत्री भगत वाछमी के पास वर्तमान में कीवी के 250 पौधे हैं, जिनसे इस सीजन में लगभग 7 कुंतल कीवी का उत्पादन हुआ है। किसान भगत वाछमी का कहना है कि इस बार मौसम की अनुकूलता न रहने के कारण उत्पादन सीमित रहा, अन्यथा यह आंकड़ा 25 कुंतल से भी अधिक पहुंच सकता था।