    गजब: पांच मिनट तक भालू से लोहा लेते रहे पिथौरागढ़ के कुंदन, मैदान छोड़ जंगल में भागा

    By Jagran News Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 12:31 PM (IST)

    उत्‍तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी तहसील क्षेत्र में मेसरकुंड के पास बकरी चरा रहे एक पशुपालक पर भालू ने हमला कर दिया। ग्रामीण कुंदन सिंह खत्री गंभीर रूप से घायल हो गए। लहूलुहान हालत में वह खुद ही एक किमी पैदल चलकर सड़क तक पहुंचे और अस्पताल पहुंचे। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया।

    झाड़ियों से निकले भालू ने व्‍यक्ति पर हमला कर दिया। प्रतीकात्‍मक

    जासं, पिथौरागढ़। मुनस्यारी तहसील क्षेत्र के मेसरकुंड के निकट बकरी चरा रहे एक पशुपालक पर भालू ने हमला कर दिया। हमले में ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गया। लहूलुहान ग्रामीण खुद ही एक किमी.पैदल चलकर सड़क तक पहुंचा, जहां से उसे अस्पताल लाया गया।

    सेनरगांव निवासी 67 वर्षीय कुंदन सिंह खत्री शुक्रवार की सुबह सात बजे के आसपास मेसूरकुंड के पास बकरियां चरा रहे थे। इसी दौरान झाड़ियों से निकले भालू ने उन पर हमला कर दिया। भालू ने उनके सिर पर चेहरे पर पंजा मार दिया। केसर ने हिम्मत नहीं हारी।

    चिल्लाते हुए उन्होंने पत्थरों से भालू पर प्रहार किया। केसर सिंह की हिम्मत के आगे भालू को मैदान छोड़़ना पड़ा। हमले में लहूलुहान केसर सिंह मेसरकुंड से खुद ही पैदल चलकर सरमोली बैंड तक पहुंचे, जहां से उन्हें वाहन से मुनस्यारी अस्पताल लाया गया।

    डा.कर्नल अजय रावत ने उनका प्राथमिक उपचार किया। गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया है। मुनस्यारी अस्पताल में केसर सिंह ने बताया कि पांच मिनट तक उनकी भालू से भिड़त हुई। उन्होंने पत्थरों से भालू पर हमला किया। इसके बाद भालू उन्हें छोड़कर भाग खड़ा हुआ।

    आधा दर्जन लोग भालू के हमले में हो चुके हैं घायल

    पिथौरागढ़: मेसरकुंड खूबसूरत पर्यटन स्थल है। पेड़ों से घिरे मेसरकुंड देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक यहां पहुंचते हैं। पर्यटन स्थल के साथ ही यहां विशाल चारागाह भी है, जहां मुनस्यारी के तमाम गांवों से बकरी पालक बकरियां चराने के लिए यहां आते हैं। पिछले तीन माह में आधा दर्जन लोग भालू के हमले में घायल हो चुके हैं।

    होटल एसोसिएशन के देवेंद्र सिंह ने कहा है कि अब पर्यटन सीजन शुरू हो रहा है। पर्यटक मेसरकुंड जायेंगे, भालू की सक्रियता पर्यटकों को नुकसान पहुंचा सकती है। होटल एसोसिएशन ने वन विभाग से इस क्षेत्र में गश्त कराये जाने की मांग की है।