उत्तराखंड में एस्ट्रोटूरिज्म से पर्यटन संग खुलेंगे रोजगार के नए दरवाजे, युवाओं के लिए ये है सरकार का प्लान
पिथौरागढ़ में युवाओं के लिए एस्ट्रो गाइड ट्रेनिंग शुरू हो गई है। इस ट्रेनिंग में युवाओं को खगोल विज्ञान की मूलभूत जानकारी और उपकरणों का संचालन सिखाया ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, पिथौरागढ़। नगर के युवाओं की एस्ट्रो गाइड ट्रेनिंग शुक्रवार को सोरगढ़ किले में शुरू हुई। 18 दिसंबर तक चलने वाली ट्रेनिंग में युवाओं को खगोल विज्ञान की मूलभूत जानकारियों के साथ ही खगोल विज्ञान से जुड़े उपकरणों का संचालन सिखाया जायेगा।
मेयर कल्पना देवलाल ने प्रशिक्षण का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि राज्य में खगोल पर्यटन तेजी से बढ़ रहा है। इस क्षेत्र में युवाओं के लिए तमाम अवसर हैं। युवा खगोल पर्यटन के जरिये अच्छा स्वरोजगार कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें तकनीकी रूप से दक्ष होना जरूरी है। इस प्रशिक्षण से युवाओं को खगोल विज्ञान की आधारभूत समझ विकसित करने का अवसर मिलेगा।
मुख्य प्रशिक्षक श्वेता ध्यानी ने बताया कि युवाओं को खगोल विज्ञान की मूलभूत जानकारी, तारामंडलों की पहचान, स्टार फोटोग्राफी, टेलिस्कोप हैंडलिंग, रात्रि अवकाश अवलोकन, खगोलीय घटनाओं की समझ और खगोलीय पर्यटन से जुड़े व्यावहारिक कौशल सिखाये जायेंगे।
संचालक नीरज वशिष्ट ने कहा कि भारत का यह अपनी तरह का पहला कोर्स युवाओं के लिए रोजगार के नये अवसर खोलेगा। उन्होंने कहा कि यह प्रशिक्षण पिथौरागढ़ जिले में खगोलीय पर्यटन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण साबित होगा। इस अवसर पर उमेश कुमार, अंकित ज्याला, दीपांशु खत्री, अभिषेक राजन, संजीव पंत, पल्लवी खर्कवाल आदि मौजूद रहे।
