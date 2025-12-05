संवाद सहयोगी, पिथौरागढ़। नगर के युवाओं की एस्ट्रो गाइड ट्रेनिंग शुक्रवार को सोरगढ़ किले में शुरू हुई। 18 दिसंबर तक चलने वाली ट्रेनिंग में युवाओं को खगोल विज्ञान की मूलभूत जानकारियों के साथ ही खगोल विज्ञान से जुड़े उपकरणों का संचालन सिखाया जायेगा।

मेयर कल्पना देवलाल ने प्रशिक्षण का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि राज्य में खगोल पर्यटन तेजी से बढ़ रहा है। इस क्षेत्र में युवाओं के लिए तमाम अवसर हैं। युवा खगोल पर्यटन के जरिये अच्छा स्वरोजगार कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें तकनीकी रूप से दक्ष होना जरूरी है। इस प्रशिक्षण से युवाओं को खगोल विज्ञान की आधारभूत समझ विकसित करने का अवसर मिलेगा।