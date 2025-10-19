सैनिक दीप पर्व पर घर नहीं जा सके उनके साथ दीपावली मनाने आया हूं : थल सेनाध्यक्ष

जागरण संवाददाता, पिथौरागढ़। थल सेनाध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी ने सैनिकों से कहा कि जो सैनिक दीप पर्व पर अपने घर नहीं जा सके उनके परिवार का हिस्सा बन कर उनके साथ दीपावली मनाने वह सैनिकों के बीच आए हैँ। सैनिकों को दीपावली की शुभकामनाएं दी ।

शनिवार सायं को सैन्य क्षेत्र के 12 कुमाऊं के खेल मैदान में थल सेनाध्यक्ष ने तीन पूर्व सैनिकों में मेजर ललित सामंत, कैप्टन देवी चंद और नायक ललित सिंह धनिक को कोविड काल और सामाजिक क्षेत्र में सेवानिवृत्ति के बाद उल्लेखनीय कार्य करने के लिए सम्मानित किया।

वहीं वर्तमान 12वीं कुमाऊं रेजीमेंट के मेजर संदीप सिंह, ,119 इंफैंट्री बटालियन के मेजर अंबर गुप्ता ओर इसी बटालियन के हवालदार कपिल को अदम्य साहस के लिए सम्मानित किया। इस अवसर पर लेफिटनेंट जनरल डीजी मिश्रा , ब्रिगेडियर गौतम पठानिया उपस्थित रहे।