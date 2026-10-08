आदि कैलास यात्रा: 19 से 26 अक्टूबर तक श्रद्धालुओं को नहीं मिलेगा इनर लाइन परमिट

जागरण संवाददाता, पिथौरागढ़। आदि कैलास क्षेत्र में अल्ट्रा मैराथन को लेकर आदि कैलास यात्रियों के लिए इनर लाइन परमिट जारी नहीं होंगे। प्रशासन ने देश भर से यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं से अपील की है कि आदि कैलास दर्शन के लिए 19 अक्टूबर से पूर्व और 26 अक्टूबर के बाद ही यात्रा पर आने को कहा है।