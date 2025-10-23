आदि कैलास अल्ट्रा मैराथन: गुंजी से 14 हजार फीट की ऊंचाई तक होगी रेस, 700 रेसर लेंगे भाग

संवाद सहयोगी, जागरण, पिथौरागढ़ । दो नवंबर को आयोजित होने जा रही हाई एल्टीट्यूड अल्ट्रा मैराथन के लिए आदि कैलास क्षेत्र पूरी तरह तैयार है। देशभर से आने वाले 700 प्रतिभागियों की आवभगत, सुरक्षा और सुविधाओं को लेकर प्रशासन और आयोजन समिति ने तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है।

गुंजी से शुरू होकर 14 हजार फीट की ऊंचाई तक जाने वाली इस चुनौतीपूर्ण रेस के लिए ट्रेक मार्किंग, चिकित्सा दलों की तैनाती, आवास की व्यवस्था और रेस्क्यू प्लान पूरी तरह तैयार हैं। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में संभावित जोखिमों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने आक्सीजन सिलिंडर, प्राथमिक उपचार किट और एंबुलेंस की व्यवस्था की है। दौड़ के दौरान मौसम और ऊंचाई की कठिन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आपदा प्रबंधन और आइटीबीपी की टीमें भी मुस्तैद रहेंगी।

प्रतिभागियों के लिए ठहरने की व्यवस्था गुंजी, नाबी और कुटी गांवों में की गई है, जहां स्थानीय लोगों ने भी गर्मजोशी से मेहमाननवाजी का जिम्मा उठाया है। पर्यटन और खेल विभाग इस आयोजन को आदि कैलास क्षेत्र के प्रचार-प्रसार और साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने का बड़ा अवसर मान रहे हैं। आयोजन समिति ने बताया कि अल्ट्रा मैराथन की सफलता से यह क्षेत्र लद्दाख की तरह अंतरराष्ट्रीय मैराथन मानचित्र पर उभर सकता है।