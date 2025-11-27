Adi Kailas Yatra: आदि कैलास व ओम पर्वत यात्रा एक दिसंबर से बंद, जारी नहीं होंगे इनर लाइन परमिट
आदि कैलास और ओम पर्वत की यात्रा 1 दिसंबर से बंद हो जाएगी क्योंकि इनर लाइन परमिट जारी नहीं किए जाएंगे। सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण यात्रा मुश्किल होने से यह निर्णय लिया गया है। यात्रा को फिर से शुरू करने की तारीख की घोषणा अगले साल की जाएगी, जब मौसम अनुकूल होगा।
संवाद सूत्र, धारचूला । आदि कैलास और ओम पर्वत यात्रा दर्शन 2025 को लेकर प्रशासन ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। पार्वती कुंड क्षेत्रों में तापमान में गिरावट के कारण बर्फ जमने की सूचनाओं के मद्देनजर यात्रा मार्ग को असुरक्षित माना गया है। बीट-कार्मिकों की रिपोर्ट और लगातार मिल रही मांगों के आधार पर उपजिलाधिकारी धारचूला जितेंद्र वर्मा ने स्थिति की समीक्षा कर यह निर्णय लिया।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि ऊपरी क्षेत्रों से माइग्रेशन शुरू हो चुका है, जहां बर्फबारी के कारण मार्ग फिसलनभरा और कठिन हो गया है। इसके अलावा, यात्रा के लिए इनर लाइन परमिट के लिए आवेदन की संख्या भी काफी कम हो गई है।
मौसम और मार्ग की स्थिति वर्तमान में अनुकूल नहीं है। इसलिए, सुरक्षा कारणों से प्रशासन ने एक दिसंबर से इनर लाइन परमिट जारी करने की प्रक्रिया बंद करने का निर्णय लिया है। पिछले वर्ष 2024 में 15 नवंबर से ही इनर लाइन परमिट जारी नहीं किए गए थे।
