    पिथौरागढ़-देहरादून के बीच अब उड़ान भरेगा 42 सीटर विमान, टेंडर की कार्रवाई पूरी; दो माह बाद कर सकेंगे सफर

    By Ramesh Garkoti Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 05:08 PM (IST)

    पिथौरागढ़ और देहरादून के बीच अब 42 सीटर विमान सेवा शुरू होने जा रही है, जिसके लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। स्पाइस जेट की सहायक कंपनी को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है, और फरवरी से सेवा शुरू होने की उम्मीद है। पहले यह सेवा फ्लाई बिग द्वारा दी जा रही थी, जिसका स्पाइस जेट ने अधिग्रहण कर लिया है। दर्जा मंत्री गणेश भंडारी ने जिलाधिकारी से लाइसेंस प्रक्रिया पर चर्चा की और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की बात कही।

    फरवरी से सेवा शुरू होने की उम्मीद है। प्रतीकात्‍मक

    संवाद सहयोगी, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ और देहरादून के बीच अब दिल्ली की तर्ज पर 42 सीटर विमान उड़ेगा। इसके लिए टेंडर की कार्रवाई पूरी हो गई है। स्पाइस जेट की सहायक कंपनी को इसके लिए अधिकृत किया है। कंपनी ने लाइसेंस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। फरवरी से सेवा शुरू होने की उम्मीद है।

    पिथौरागढ़ से देहरादून के बीच फरवरी 2024 में हवाई सेवा शुरू हुई थी। नैनी सैनी एअरपोर्ट से 19 सीटर विमान उड़ाया जा रहा था। बताया गया है कि सेवा देने वाली फ्लाई बिग कंपनी का स्पाइस जेट ने अधिग्रहण कर लिया है। अब स्पाइस जेट की सहायक कंपनी पिथौरागढ़-देहरादून के बीच हवाई सेवा देगी। दर्जा मंत्री गणेश भंडारी ने बताया कि हवाई सेवा के लिए टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है।

    डीजीसीए से लाइसेंस की प्रक्रिया की जा रही है। दर्जा मंत्री गणेश भंडारी ने बुधवार को इस संबंध में जिलाधिकारी आशीष कुमार भटगांई से मुलाकात की और उनसे लाइसेंस को लेकर चर्चा की। जिलाधिकारी ने इस दिशा में चल रही कार्रवाई से दर्जा मंत्री को अवगत कराया। दर्जा मंत्री ने जिले के स्थानीय उत्पादकों को अपने उत्पाद विक्रय के लिए नगर क्षेत्र में अस्थायी दुकानें आवंटित किये जाने और आपदा मद में स्वीकृत कार्यों के लिए बजट जारी करने की बात भी जिलाधिकारी के सामने रखी।