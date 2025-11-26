पिथौरागढ़-देहरादून के बीच अब उड़ान भरेगा 42 सीटर विमान, टेंडर की कार्रवाई पूरी; दो माह बाद कर सकेंगे सफर

संवाद सहयोगी, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ और देहरादून के बीच अब दिल्ली की तर्ज पर 42 सीटर विमान उड़ेगा। इसके लिए टेंडर की कार्रवाई पूरी हो गई है। स्पाइस जेट की सहायक कंपनी को इसके लिए अधिकृत किया है। कंपनी ने लाइसेंस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। फरवरी से सेवा शुरू होने की उम्मीद है।

पिथौरागढ़ से देहरादून के बीच फरवरी 2024 में हवाई सेवा शुरू हुई थी। नैनी सैनी एअरपोर्ट से 19 सीटर विमान उड़ाया जा रहा था। बताया गया है कि सेवा देने वाली फ्लाई बिग कंपनी का स्पाइस जेट ने अधिग्रहण कर लिया है। अब स्पाइस जेट की सहायक कंपनी पिथौरागढ़-देहरादून के बीच हवाई सेवा देगी। दर्जा मंत्री गणेश भंडारी ने बताया कि हवाई सेवा के लिए टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है।