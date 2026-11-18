जागरण संवाददाता, नई टिहरी । पर्वतीय सड़क मार्गों पर वाहन की औसत रफ्तार 40 किमी प्रतिघंटा रखी गई है, लेकिन वाहन चालक 100 किमी प्रतिघंटा की स्पीड से वाहन चला रहे हैं।

संभागीय परिवहन विभाग के मुताबिक पिछले तीन महीने में टिहरी जिले में ही एआरटीओ ने ओवर स्पीड में 321 वाहनों के चालान किए हैं। पहाड़ी रास्तों में ओवर स्पीड जानलेवा साबित हो रही है। दुर्घटना में सबसे प्रमुख कारण ओवरस्पीड होता है। लेकिन उसके बाद भी वाहन चालक नियमों की अनदेखी कर रहे हैं।

परिवहन विभाग ने भद्रकाली चेकपोस्ट और तपोवन में कैमरे लगाए हैं। जिसमें ओवर स्पीड के चालान होते हैं। सितंबर माह में 92 चालान, अक्टूबर में 150 और नवंबर में अभी तक 79 वाहनों के ओवर स्पीड में चालान किए गए हैं।

विभाग के मुताबिक पहाड़ी सड़कों पर भी बस और कार के अलावा टैक्सी-मैक्सी चालक 100 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से वाहन चला रहे हैं। जिस कारण हादसे हो रहे है। जबकि पहाड़ों में छोटे-बड़े वाहनों के लिए 40 किमी प्रति घंटा की स्पीड तय की गई है। लेकिन, इसका कोई भी चालक पालन नहीं कर रहा है।