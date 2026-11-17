संवाद सहयोगी, मसलिया (दुमका)। हरिद्वार से जोशीमठ जा रही विश्वनाथ सेवा की बस अनियंत्रित होकर मंगलवार की अहले सुबह 120 गहरी खाई में गिर गई। हादसे में कुल नौ लोगों की मौत हो गई, जबकि 25 लोग घायल हो गए। घायलों में दुमका के छह लोग शामिल हैं। हालांकि उपचार के बाद सभी की स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है।

बताया जाता है कि बस चालक 34 लोगों को लेकर जोशीमठ जा रहा था। ऋषिकेश- बदरीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर गूलर पुल के पास बस गहरी खाई में गिर गई। हादसे में सात की मौके पर और दो की अस्पताल में मौत हो गई।

घायलों में मसलिया के सिदपहाड़ी गांव का वहाब अंसारी, रानीश्वर के सिलकबोना का अर्जुन सोरेन, सदर प्रखंड के ढोंढिया का बुधन मुर्मू, ऊपर मंझियारा का राजकुमार, मुन्ना सिंह व भुरकुंडा का परेश मरांडी घायल हो गया। सभी का ऋषिकेश अस्पताल में इलाज चल रहा है।

वहीं वहाब को इलाज के बाद छुटटी दे दी गई। मसलिया थाना क्षेत्र के हाडोरायडीह पंचायत के सिदपहाड़ी गांव के वहाब अंसारी का दाहिना हाथ टूट गया है। 22 साल का वहाब 15 नवंबर को रोजगार की तलाश में घर से उत्तराखंड के जोशीमठ जाने के लिए निकला था।