पौड़ी गढ़वाल में आदमखोर बाघ ट्रेंकुलाइज कर पकड़ा गया, ग्रामीणों ने ली राहत की सांस
उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के जहरीखाल प्रखंड के अमलेशा गांव में आतंक मचा रहे बाघ को वन विभाग ने ट्रेंकुलाइज कर पिंजरे में कैद कर लिया। बीते 5 दिसं ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, कोटद्वार। प्रखंड जहरीखाल के अंतर्गत ग्रामसभा अमलेशा सहित आसपास के गांव में नजर आ रहे बाघ को ट्रेंकुलाइज कर पिंजरे में कैद कर लिया गया।
बताते चलें कि बीती पांच दिसंबर को बाघ ने ग्राम सभा अमलेशा के तोकग्राम डाल्यूंगाज में निवासी उर्मिला देवी (60 वर्ष) पत्नी राजेंद्र सिंह को उस वक्त निवाला बना दिया, जब वह घर के समीप ही चारापत्ती उठा रही थी। इस घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल था।
पिंजरा लगाकर टीम की थी तैनात
वन विभाग ने गांव में पिंजरा लगाने के साथ ही टीम तैनात कर दी। साथ ही बाघ को ट्रेंकुलाइज करने के लिए पशु चिकित्सक डॉ. दुष्यंत कुमार को तैनात कर दिया। आज सुबह करीब चार बजे डॉ. दुष्यंत कुमार ने बाघ को ट्रेंकुलाइज किया, जिसके बाद विभागीय टीम ने बाघ को पिंजरे में डाल रेस्क्यू सेंटर के लिए भेज दिया।
