पौड़ी गढ़वाल में आदमखोर बाघ ट्रेंकुलाइज कर पकड़ा गया, ग्रामीणों ने ली राहत की सांस

जागरण संवाददाता, कोटद्वार। प्रखंड जहरीखाल के अंतर्गत ग्रामसभा अमलेशा सहित आसपास के गांव में नजर आ रहे बाघ को ट्रेंकुलाइज कर पिंजरे में कैद कर लिया गया।

बताते चलें कि बीती पांच दिसंबर को बाघ ने ग्राम सभा अमलेशा के तोकग्राम डाल्यूंगाज में निवासी उर्मिला देवी (60 वर्ष) पत्नी राजेंद्र सिंह को उस वक्त निवाला बना दिया, जब वह घर के समीप ही चारापत्ती उठा रही थी। इस घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल था।