गढ़वाल विश्वविद्यालय के छात्रावास में आत्महत्या का प्रयास, छात्रों की सतर्कता से टली बड़ी घटना

जागरण संवाददाता, श्रीनगर गढ़वाल। गढ़वाल विश्वविद्यालय के एक छात्रावास में रविवार देर रात एक छात्र द्वारा आत्महत्या के प्रयास का मामला सामने आया, जिससे कुछ समय के लिए छात्रावास में अफरा-तफरी मच गई। छात्रावास में रह रहे अन्य छात्रों की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई से समय रहते छात्र की जान बचा ली गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

प्राप्त जानकारी के अनुसार, रविवार रात करीब 12 बजे से 1 बजे के बीच छात्रावास में रहने वाले एक छात्र ने अपने कुछ दोस्तों को मोबाइल पर संदेश भेजा, जिसमें उसने इसे “आखिरी मैसेज” बताया। संदेश पढ़ते ही दोस्तों को अनहोनी की आशंका हुई और वे तुरंत छात्र के कमरे की ओर पहुंचे। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था और काफी देर तक खटखटाने के बावजूद कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।

स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए छात्रों ने दरवाजा तोड़ने का प्रयास किया। इसी दौरान अन्य छात्र भी मौके पर पहुंच गए। कुछ छात्रों ने खिड़की से अंदर जाने की कोशिश की, जबकि कुछ ने दरवाजा तोड़ने में मदद की। दरवाजा टूटने के बाद जब छात्र अंदर पहुंचे तो देखा कि युवक फंदे से लटका हुआ था।

छात्रों ने तत्काल उसे नीचे उतारा और विश्वविद्यालय प्रशासन, छात्रावास अधीक्षक तथा संबंधित अधिकारियों को सूचना दी। कुछ ही देर में विश्वविद्यालय की एंबुलेंस मौके पर पहुंची और छात्र को बेस अस्पताल श्रीकोट ले जाया गया। अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद तड़के सुबह चिकित्सकों ने छात्र की हालत सामान्य बताते हुए उसे डिस्चार्ज कर दिया।

बताया जा रहा है कि छात्र लंबे समय से मानसिक अवसाद से जूझ रहा था और डिप्रेशन की दवाइयां भी ले रहा था। वह गढ़वाल विश्वविद्यालय में बीए पांचवें सेमेस्टर का छात्र है। जानकारी के अनुसार विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग में उसकी काउंसलिंग भी चल रही थी।