    गढ़वाल विवि के पूर्व छात्र नेता का शव पंखे से लटका मिला; दो साल से गर्लफ्रेंड संग लिव-इन रिलेशनशिप में था

    By Jagran News Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 11:09 AM (IST)

    हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के पूर्व छात्रसंघ सह सचिव समरजीत तेवतिया का शव उनके आवास पर पंखे से लटका मिला। पुलिस इसे आत्महत्या मान रही है हालांकि कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। वह पिछले दो वर्षों से अपनी महिला मित्र के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में था। पुलिस मौत के कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रही है।

    प्रस्तुतीकरण के लिए सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।

    जागरण संवाददाता, श्रीनगर गढ़वाल। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के पूर्व छात्रसंघ सह सचिव समरजीत तेवतिया का शव उसके आवास पर फंदे से लटका मिला। मौत के कारणों का पता नहीं चल पाया है।

    पुलिस इसे आत्महत्या मान रही है, हालांकि मौके से सुसाइड नोट नहीं मिला है। वह पिछले दो वर्षों से डांग क्षेत्र में अपनी महिला मित्र के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहा था।

    डांग क्षेत्र में खरीदा था आवास

    कुछ वर्ष पहले ही उसने डांग क्षेत्र में आवास खरीदा था। पुलिस के अनुसार शनिवार रात करीब 2:30 बजे समरजीत तेवतिया (23 वर्ष) पुत्र सुबोध कुमार, निवासी परतापुर थाना धौलाना, मेरठ (उत्तरप्रदेश) की मौत की जानकारी मिली थी। बताया जा रहा है कि देर रात तक अपने आवास पर ऊपरी मंजिल पर नहीं पहुंचा तो महिला मित्र उसे देखने ग्राउंड फ्लोर पर गई, वहां समरजीत पंखे से लटका मिला।

    समरजीत सुर्खियों में रहा था

    बीते वर्ष छात्रसंघ सह सचिव पद पर रहते हुए समरजीत सुर्खियों में रहा था। उसका नाम ऋषिकेश फायरिंग विवाद में भी सामने आया था। श्रीनगर में मारपीट प्रकरण को लेकर भी उस पर पूर्व में कार्रवाई हो चुकी थी। पुलिस का कहना है कि मौत के कारणों की जांच की जा रही है। 