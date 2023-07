Pauri Garhwal: वनन्तरा हत्याकांड में न्याय दिलाने को लेकर धरना, कांग्रेसियों ने कलेक्ट्रेट के बाहर की नारेबाजी

वनन्तरा हत्याकांड में पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने को लेकर बुधवार को कांग्रेसियों ने कलेक्ट्रेट के बाहर स्थित प्रतिमा स्थल पर नारेबाजी की व धरने पर बैठ गए। धरने पर गढ़वाल लोकसभा सीट के प्रत्याशी रहे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मनीष खंडूड़ी सहित काफी संख्या में पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्त्ता मौजूद रहे। इस दौरान जिलाध्यक्ष विनोद नेगी ने बताया कि धरना रात भर दिया जाएगा।

वनंतरा हत्याकांड मामले में न्याय दिलाने के लिए कांग्रेसियों ने कलक्ट्रेट के बाहर दिया धरना

जागरण संवाददाता, पौड़ी: वनन्तरा हत्याकांड में पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने को लेकर बुधवार को कांग्रेसियों ने कलेक्ट्रेट के बाहर स्थित प्रतिमा स्थल पर नारेबाजी की व धरने पर बैठ गए। धरने पर गढ़वाल लोकसभा सीट के प्रत्याशी रहे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मनीष खंडूड़ी सहित काफी संख्या में पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्त्ता मौजूद रहे। इस दौरान जिलाध्यक्ष विनोद नेगी ने बताया कि धरना रात भर दिया जाएगा। कलेक्ट्रट के बाहर धरने पर बैठे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता वरिष्ठ कांग्रेसी मनीष खंडूड़ी बुधवार को वनन्तरा हत्याकांड में मृतका युवती के गांव डोभ श्रीकोट गए। उन्होंने परिजनों के साथ बातचीत कर उन्हें हर संभव सहायता का भरोसा दिया। बाद में पार्टी कार्यकर्ता काफी संख्या में कलेक्ट्रेट के बाहर स्थित प्रतिमा स्थल पर नारेबाजी कर धरने पर बैठ गए। पीड़ित परिजनों की सरकारी वकील हो हटाने की मांग वरिष्ठ कांग्रेसी ने सरकार पर पीड़ित परिवार की उपेक्षा का आरोप लगाया। कहा कि मृतका के स्वजन मामले में सरकारी वकील को हटाने की मांग कर रहे हैं लेकिन सरकार उनकी नहीं सुन रही है। उनका कहना था कि पीड़ित परिवार के प्रति सरकार के उपेक्षा पूर्ण व्यवहार के खिलाफ रात भर धरना दिया जाएगा। कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष विनोद नेगी ने कहा कि सभी पदाधिकारी व कार्यकर्त्ता पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए रात भर धरना देंगे।

